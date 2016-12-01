Тема Дня
Коммунальщики собираются поднять квартплату
Вслед за транспортниками о грядущем повышении тарифов предупредили и коммунальщики — на подъездах харьковских многоэтажек КП «Жилкомсервис» расклеил объявления с уведомлением о необходимости поднять квартплату.Читать полностью
На Харьковщине ожидается резкое понижение температуры BХ
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Харьковской облгосадминистрации прошло заседание оперативного штаба.
Пожар в Харькове: что горело на Алексеевском рынке: фото-факты BХ
Сообщение о пожаре в торговом киоске на пр. Людвига Свободы, 49 поступило 31 января в 18.41.
К весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрприз BХ
Гость редакции «Вечернего Харькова» — директор «ЛандауЦентр» ХНУ имени В.Н. Каразина Виктория Круглова.
Элина Свитолина покинула Australian Open-2017
Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в 1/8 финала турнира Australian Open-2017.
Суд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против России
Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины к России, поданный 16 января.
Верховная Рада закрылась до февраля
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу, 20 января, объявил закрытой пятую сессию восьмого созыва. Заявление было сделано в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".
Развод и апелляции стали дороже BХ
К минимальной зарплате, которая с 1 января 2017 года выросла в два раза, привязаны многие платежи, которые государство собирает с украинцев. И, естественно, их размеры автоматически вырастут.
В Харькове начнут мастерить гоночные самолеты BХ
Специально для этого на базе Национального аэрокосмического университета ХАИ с 1 февраля заработает авиамодельный кружок. Смастерить мини-модель огромной железной птицы смогут даже шестилетние ребята.
Кто заплатит за разбитую бутылку BХ
Нечаянно разбили в супермаркете бутылку коньяка или чайный сервиз? Не спешите возмещать магазину ущерб. Сначала нужно разобраться, кто же на самом деле в этом виноват.
Ученые составили список самых масштабных угроз для Земли
О самых масштабных угрозах для Земли, рассказали ученые. Кроме популярных теорий вроде глобального потепления и ядерной войны, существуют и некоторые другие, не менее катастрофические.
НБУ ужесточил требования к инкассаторам
Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.
Для харьковчанки в Японии сделали мандолину BХ
Чтобы принять участие в детском конкурсе «Япония — сказочная страна», юным художникам нужно было прочитать японские сказки, поэзию, изучать традиции и костюмы.
В Украине начинается вторая волна е-декларирования
В НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования.
Назван эффективный способ запоминания информации
Американские психологи назвали эффективный способ запоминания информации.