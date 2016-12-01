После Нового года атрибутика милиции превратилась в мишуру. Между тем еще не все харьковские полицейские облачились в новое обмундирование. Законны ли требования такого стража порядка?

Празднование Нового года продолжается. И если вы идете в гости и до сих пор не нашли оригинальный презент своим близким и друзьям, не отчаивайтесь!

Рождество — один из самых главных и почитаемых праздников, который земляне христианского вероисповедания празднуют вот уже более 2000 лет.

Налогообложение доходов физических лиц, которые будут представлять Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей во время празднования Нового года и рождественских праздников, имеет свои особенности.

Харьковский академический театр музыкальной комедии презентовал харьковчанам сказку в двух действиях «Добрый Отик-бегемотик», в котором актеры, которые до сих пор играли героев-любовников и фатальных красоток, примерили на себе роли трогательных бегемотов, вредных мартышек, гастролирующих квакушек и грациозных кобр.

Здоровье

Как с Нового года бросить курить и при этом похудеть BХ

Я курю почти 30 лет. Хочу бросить символически — ровно в полночь с наступлением Нового года. Жена меня поддерживает, но я слышал, что бросать курить в один день очень опасно. Что же делать? И второй вопрос. Бытует мнение, что люди, которые бросают курить, сильно набирают в весе. Как избежать этой напасти?

Олег