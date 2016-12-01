Тема Дня

Коммунальщики собираются поднять квартплату

Коммунальщики собираются поднять квартплату

Вслед за транспортниками о грядущем повышении тарифов предупредили и коммунальщики — на подъездах харьковских многоэтажек КП «Жилкомсервис» расклеил объявления с уведомлением о необходимости поднять квартплату.

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Харьков

Харьков

Харьков

Студентов харьковского медколледжа переселили в непригодные для учебы аудитории: фото-факты

Харьковчане не торопятся жить по правилам

Харьковские волонтеры объявили сбор помощи для Авдеевки

Студентов харьковского медколледжа переселили в непригодные для учебы аудитории: фото-факты
Харьковчане не торопятся жить по правилам
Харьковские волонтеры объявили сбор помощи для Авдеевки

Жуткий холод, обшарпанные помещения и плесень на стенах. В таких условиях оказались студенты бывшего Харьковского медицинского колледжа №1 после «оптимизации» -- объединения с ХМК №2.

Несмотря на запрет, в Харькове по-прежнему жарят во дворах шашлыки, запускают фейерверки, курят на остановках и болтают за рулем по телефону.

Харьковчане активно бросились на помощь жителям обстрелянной боевиками Авдеевки: волонтеры уже отвезли туда первую партию продуктов и теплых вещей, а чиновники готовятся принимать переселенцев.

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Харьков

Что решили воздвигнуть на площади Свободы в ХарьковеЧто решили воздвигнуть на площади Свободы в Харькове

Итоги открытого блиц-конкурса на лучший эскизный проект памятного знака на пл. Свободы подвели 3 февраля в Харькове.

Происшествия

Харьковские таможенники изъяли на границе фаршированную наркотиками уткуХарьковские таможенники изъяли на границе фаршированную наркотиками утку

300 граммов марихуаны пытался вывезти гражданин Украины, скрыв наркотики в утке.

Гости ВХ

Пересечение границы в неположенном месте обойдется не менее чем в 800 гривен: видеоПересечение границы в неположенном месте обойдется не менее чем в 800 гривен: видео

Гость редакции ВХ — начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, генерал-майор Сергей Бидыло.

Спорт

Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в ТайбэеЭлина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Тайбэе

В Тайбэе завершился матч 1/4 финала теннисного турнира WTA Taiwan Open, где украинка Элина Свитолина обыграла Онс Джабир из Туниса.

Политика

Суд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против РоссииСуд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против России

Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины к России, поданный 16 января.

Власть

Петр Порошенко собирается провести референдум о вступлении Украины в НАТОПетр Порошенко собирается провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО.

Общество

Развод и апелляции стали дорожеРазвод и апелляции стали дороже

К минимальной зарплате, которая с 1 января 2017 года выросла в два раза, привязаны многие платежи, которые государство собирает с украинцев. И, естественно, их размеры автоматически вырастут. 

Технологии

Ученые испытали программу для «чтения» мыслей парализованных людейУченые испытали программу для «чтения» мыслей парализованных людей

Полностью парализованные пациенты будут способны общаться с окружающими при помощи специальной компьютерной системы, сообщили швейцарские ученые.

Советы от ВХ

Кто заплатит за разбитую бутылкуКто заплатит за разбитую бутылку

Нечаянно разбили в супермаркете бутылку коньяка или чайный сервиз? Не спешите возмещать магазину ущерб. Сначала нужно разобраться, кто же на самом деле в этом виноват.

Мир

Ученые составили список самых масштабных угроз для ЗемлиУченые составили список самых масштабных угроз для Земли

О самых масштабных угрозах для Земли, рассказали ученые. Кроме популярных теорий вроде глобального потепления и ядерной войны, существуют и некоторые другие, не менее катастрофические.

Экономика

НБУ ужесточил требования к инкассаторамНБУ ужесточил требования к инкассаторам

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.

Культура

Для харьковчанки в Японии сделали мандолину Для харьковчанки в Японии сделали мандолину

Чтобы принять участие в детском конкурсе «Япония — сказочная страна», юным художникам нужно было прочитать японские сказки, поэзию, изучать традиции и костюмы.

Украина

В Украине начинается вторая волна е-декларированияВ Украине начинается вторая волна е-декларирования

В НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования.

Здоровье

Назван эффективный способ запоминания информацииНазван эффективный способ запоминания информации

Американские психологи назвали эффективный способ запоминания информации.



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Гости "Вечернего Харькова"

На какие льготы могут рассчитывать участники АТО?

Во вторник, 7 февраля, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Лариса Витальевна Болгова,
директор Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

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