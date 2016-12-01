Тема Дня
Отопительный сезон в Харькове может закончится уже во вторник
Отопительный сезон для харьковчан может закончиться через три дня — КП «ХТС» грозится прекратить поставлять горожанам отопление и горячую воду с 24 января.Читать полностью
В Харьковской области отключили пять котельных
ПАО «Харьковгаз» отключил подачу газа пяти котельным, которые входят в КП «Дирекция развития инфраструктуры территории» (ДРИТ).
В Харькове пропал подросток BХ
Об исчезновении сына сообщила его 39-летняя мать. Полицейским женщина рассказала, что в этот день во время прогулки она потеряла своего 16-летнего сына. В течение нескольких часов мальчика нашли на вокзале.
К весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрприз BХ
Гость редакции «Вечернего Харькова» — директор «ЛандауЦентр» ХНУ имени В.Н. Каразина Виктория Круглова.
Элина Свитолина покинула Australian Open-2017
Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в 1/8 финала турнира Australian Open-2017.
Суд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против России
Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины к России, поданный 16 января.
Верховная Рада закрылась до февраля
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу, 20 января, объявил закрытой пятую сессию восьмого созыва. Заявление было сделано в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".
Развод и апелляции стали дороже BХ
К минимальной зарплате, которая с 1 января 2017 года выросла в два раза, привязаны многие платежи, которые государство собирает с украинцев. И, естественно, их размеры автоматически вырастут.
В Харькове начнут мастерить гоночные самолеты BХ
Специально для этого на базе Национального аэрокосмического университета ХАИ с 1 февраля заработает авиамодельный кружок. Смастерить мини-модель огромной железной птицы смогут даже шестилетние ребята.
Чем выгоднее пользоваться при оплате ЖКУ – льготой или субсидией: разъяснения Кабмина BХ
В Кабинете министров рассказали, какие документы и основания нужны для получения льготы.
В США начинается церемония инаугурации Дональда Трампа: онлайн-трансляция
В пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
НБУ ужесточил требования к инкассаторам
Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.
Ванесса Паради снимется в фильме об Украине
Французская актриса Ванесса Паради сыграет в драме «Иней» Шарунаса Бартаса, которую создают в копродукции с Украиной.
В Украине начинается вторая волна е-декларирования
В НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования.
Назван эффективный способ запоминания информации
Американские психологи назвали эффективный способ запоминания информации.