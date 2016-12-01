Тема Дня
Народ встречает новый год: фото
Харьковчане встречают 2017™, где придется. Не самый худший вариант – на площади Свободы. Но и не самый лучший...Читать полностью
Что будет в парке Горького в новогоднюю ночь: полная программа BХ
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Харькове проходят мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству.
Двойное ДТП в Харькове: погиб 8-месячный ребенок
Вчера, 27 декабря, автомобиль Toyota Prado совершил двойное ДТП.
Андрей Гапанович: «Дети должны понимать, что такое добро и зло» (видео) BХ
Гость редакции ВХ – директор Харьковского театра для детей и юношества Андрей Гапанович.
Харьковчанка вошла в историю тенниса
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала одной из самых молодых победительниц турниров WTA уходящего сезона.
Суд арестовал оставшееся имущество Януковича в Украине
Суд арестовал объект водного транспорта, 3 объекта жилого фонда, 2 гаража и ценности из государственной резиденции «Межигорье», принадлежащие бывшему президенту Виктору Януковичу.
Петр Порошенко подписал скандальный закон №5130
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (№5130), который по инициативе правительства с 1 января 2017 года повышает минимальную заработную плату (м.з.п.) вдвое – до 3200 грн в месяц.
Студенты Харьковского медколледжа №1 оказались в подвешенном состоянии BХ
В редакцию «Вечернего Харькова» обратились студенты Харьковского медколледжа №1 и их родители, которые оказались в весьма странном положении.
Подарки к праздникам: где купить выгодно ® BХ
28 декабря в Харькове откроется Центр Интертелеком - это уже 64 центр обслуживания абонентов компании и десятый, который будет работать в новом формате.
Что важно в искусственной елке BХ
В последнее время харьковчане все чаще отказываются от настоящей елки, отдавая предпочтение многоразовой — искусственной новогодней красавице. Как не ошибиться с выбором, рассказал генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.
Венский аэропорт изменит написание некоторых украинских городов
Венский международный аэропорт Швехат введет украинскую транслитерацию украинских городов, кроме Киева.
Почему национализировали «Приватбанк»: заявление президента Украины (видео) BХ
Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением по поводу национализации «Приватбанка».
Известный харьковский режиссер пробивал себе дорогу у черта на куличках BХ
На фасаде здания Харьковского государственного академического театра кукол им. В.А. Афанасьева установили мемориальную доску к столетию народного артиста УССР, театрального деятеля, режиссера Виктора Афанасьева.
Осторожно – мошенники: в Карпатах туристы рискуют остаться без жилья
Встречать Новый год на улице вместо комфортного коттеджа рискуют туристы в Карпатах.
Какие обследования нужно проводить на протяжении жизни BХ
Мне 36 лет, чувствую себя отменно, тем не менее мое драгоценное здоровье стало преподносить сюрпризы: то поджелудочная после праздников прихватит, то ни с того ни с сего раскалывается голова. Каким врачам стоит показаться, чтобы выяснить, о чем уже сигналит мой организм?
Алексей