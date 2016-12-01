Тема Дня
Проекты-2017: что нового появится в Харькове
Социальный отель, ледовый дворец, спортплощадки для людей с особыми потребностями и даже трюфельная ферма — эти и другие объекты могут появиться в Харькове в 2017 году.Читать полностью
В харьковских храмах пройдут рождественские богослужения: расписание BХ
Богослужения, посвященные православному Рождеству Христову, пройдут 6 и 7 января в храмах Харькова.
Что делать, если вас остановил милиционер в кроссовках BХ
После Нового года атрибутика милиции превратилась в мишуру. Между тем еще не все харьковские полицейские облачились в новое обмундирование. Законны ли требования такого стража порядка?
Запрет на российское кино дал дорогу украинским фильмам: видео BХ
Гость редакции ВХ – актер Центра современного искусства «Новая сцена» Сергей Дзялик.
Харьковчанка вошла в историю тенниса
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала одной из самых молодых победительниц турниров WTA уходящего сезона.
СНБО утвердил новые санкции против России
Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц страны-агрессора России.
Правительство разработало план развития страны до 2020 года
Кабинет министров Украины разработал проект среднесрочного плана развития страны до 2020 года, в основе которого - экономический рост и восстановление промышленности.
Харьковских военнообязанных «заберут в партизаны» BХ
В Харьковской области в период с 17 января по 15 февраля пройдут учебные сборы с резервистами первой очереди 53-й отдельной механизированной бригады.
Сервис EХ.ua вернулся к работе на новом домене BХ
Сайт EХ.ua возобновил свою работу, но уже на новом домене. Такое сообщение появилось на стартовой странице сайта.
Оригинальный подарок — не обязательно дорогой BХ
Празднование Нового года продолжается. И если вы идете в гости и до сих пор не нашли оригинальный презент своим близким и друзьям, не отчаивайтесь!
Как празднуют Рождество в разных странах мира BХ
Рождество — один из самых главных и почитаемых праздников, который земляне христианского вероисповедания празднуют вот уже более 2000 лет.
Сказочных персонажей тоже обложат налогами BХ
Налогообложение доходов физических лиц, которые будут представлять Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей во время празднования Нового года и рождественских праздников, имеет свои особенности.
В харьковской музкомедии представили добрую сказку BХ
Харьковский академический театр музыкальной комедии презентовал харьковчанам сказку в двух действиях «Добрый Отик-бегемотик», в котором актеры, которые до сих пор играли героев-любовников и фатальных красоток, примерили на себе роли трогательных бегемотов, вредных мартышек, гастролирующих квакушек и грациозных кобр.
Осторожно – мошенники: в Карпатах туристы рискуют остаться без жилья
Встречать Новый год на улице вместо комфортного коттеджа рискуют туристы в Карпатах.
Как с Нового года бросить курить и при этом похудеть BХ
Я курю почти 30 лет. Хочу бросить символически — ровно в полночь с наступлением Нового года. Жена меня поддерживает, но я слышал, что бросать курить в один день очень опасно. Что же делать? И второй вопрос. Бытует мнение, что люди, которые бросают курить, сильно набирают в весе. Как избежать этой напасти?
Олег