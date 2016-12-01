Тема Дня
Обзор новостей за 9–15 января: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио, видео)
Вторая неделя нового года выдалась относительно спокойной. Очевидно, вся энергия украинцев ушла на отмечание многочисленных праздников, поэтому активничать еще и между застольями сил уже не осталось.Читать полностью
В Харькове заинтересовались своей историей: Большая Даниловка, генерал Удовиченко BХ
В связи с декоммунизацией многие улицы сменили названия. Однако большинство харьковчан понятия не имеют, в честь кого теперь называется их местность.
ДТП в Харькове: «Нам дали понять, что подозреваемого будут отмазывать»
Такое заявление сделал известный поэт Артем Полежака, чьи родные погибли в смертельном ДТП на Окружной дороге накануне Нового года.
Запрет на российское кино дал дорогу украинским фильмам: видео BХ
Гость редакции ВХ – актер Центра современного искусства «Новая сцена» Сергей Дзялик.
Харьковская теннисистка побила собственный рекорд
Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла 13 место в обновленном рейтинге WTA.
СНБО утвердил новые санкции против России
Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц страны-агрессора России.
Назначен новый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации BХ
Заместителем председателя ХОГА назначен Александр Скакун.
Развод и апелляции стали дороже BХ
К минимальной зарплате, которая с 1 января 2017 года выросла в два раза, привязаны многие платежи, которые государство собирает с украинцев. И, естественно, их размеры автоматически вырастут.
В Харькове начнут мастерить гоночные самолеты BХ
Специально для этого на базе Национального аэрокосмического университета ХАИ с 1 февраля заработает авиамодельный кружок. Смастерить мини-модель огромной железной птицы смогут даже шестилетние ребята.
Оригинальный подарок — не обязательно дорогой BХ
Празднование Нового года продолжается. И если вы идете в гости и до сих пор не нашли оригинальный презент своим близким и друзьям, не отчаивайтесь!
Как празднуют Рождество в разных странах мира BХ
Рождество — один из самых главных и почитаемых праздников, который земляне христианского вероисповедания празднуют вот уже более 2000 лет.
Мошенники воспользовались национализацией «ПриватБанка» BХ
Если вам звонят с предложением сделать перевод денег со счета «ПриватБанка» на новый, оформленный в «Ощадбанке», аргументируя это слиянием двух финучреждений, имейте в виду – это мошенники.
В харьковской музкомедии представили добрую сказку BХ
Харьковский академический театр музыкальной комедии презентовал харьковчанам сказку в двух действиях «Добрый Отик-бегемотик», в котором актеры, которые до сих пор играли героев-любовников и фатальных красоток, примерили на себе роли трогательных бегемотов, вредных мартышек, гастролирующих квакушек и грациозных кобр.
Еще недавно Азовское море превосходило в 6,5 раз по рыбопродуктивности Каспийское море. На сегодня украинские экологи утверждают, что ресурсы Азовского моря практически уничтожены.
Как с Нового года бросить курить и при этом похудеть BХ
Я курю почти 30 лет. Хочу бросить символически — ровно в полночь с наступлением Нового года. Жена меня поддерживает, но я слышал, что бросать курить в один день очень опасно. Что же делать? И второй вопрос. Бытует мнение, что люди, которые бросают курить, сильно набирают в весе. Как избежать этой напасти?
Олег