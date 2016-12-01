Тема Дня

Обзор новостей за 9–15 января: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио, видео)

Обзор новостей за 9–15 января: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио, видео)

Вторая неделя нового года выдалась относительно спокойной. Очевидно, вся энергия украинцев ушла на отмечание многочисленных праздников, поэтому активничать еще и между застольями сил уже не осталось.

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Гости ВХ

Харьков

Харьков

К весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрприз

В харьковской мэрии обещают рассмотреть петицию о переименовании проспекта

В Харькове массово закрывается мелкий бизнес

К весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрприз
В харьковской мэрии обещают рассмотреть петицию о переименовании проспекта
В Харькове массово закрывается мелкий бизнес

Гость редакции «Вечернего Харькова» — директор «ЛандауЦентр» ХНУ имени В.Н. Каразина Виктория Круглова.

Электронная петиция на сайте горсовета с просьбой переименовать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего в АТО харьковчанина Мирослава Мислы набрала 5350 голосов.

Предприниматели-частники прекращают работу в связи с изменениями в налоговом законодательстве и выросшей вдвое минимальной заработной платой. Количество людей, оставшихся без работы, растет как снежный ком.

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Харьков

В Харькове заинтересовались своей историей: Большая Даниловка, генерал УдовиченкоВ Харькове заинтересовались своей историей: Большая Даниловка, генерал Удовиченко

В связи с декоммунизацией многие улицы сменили названия. Однако большинство харьковчан понятия не имеют, в честь кого теперь называется их местность. 

Происшествия

ДТП в Харькове: «Нам дали понять, что подозреваемого будут отмазывать»ДТП в Харькове: «Нам дали понять, что подозреваемого будут отмазывать»

Такое заявление сделал известный поэт Артем Полежака, чьи родные погибли в смертельном ДТП на Окружной дороге накануне Нового года.

Гости ВХ

Запрет на российское кино дал дорогу украинским фильмам: видеоЗапрет на российское кино дал дорогу украинским фильмам: видео

Гость редакции ВХ – актер Центра современного искусства «Новая сцена» Сергей Дзялик.

Спорт

Харьковская теннисистка побила собственный рекордХарьковская теннисистка побила собственный рекорд

Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла 13 место в обновленном рейтинге WTA.

Политика

СНБО утвердил новые санкции против РоссииСНБО утвердил новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц страны-агрессора России.

Власть

Назначен новый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрацииНазначен новый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации

Заместителем председателя ХОГА назначен Александр Скакун.

Общество

Развод и апелляции стали дорожеРазвод и апелляции стали дороже

К минимальной зарплате, которая с 1 января 2017 года выросла в два раза, привязаны многие платежи, которые государство собирает с украинцев. И, естественно, их размеры автоматически вырастут. 

Технологии

В Харькове начнут мастерить гоночные самолетыВ Харькове начнут мастерить гоночные самолеты

Специально для этого на базе Национального аэрокосмического университета ХАИ с 1 февраля заработает авиамодельный кружок. Смастерить мини-модель огромной железной птицы смогут даже шестилетние ребята.

Советы от ВХ

Оригинальный подарок — не обязательно дорогойОригинальный подарок — не обязательно дорогой

Празднование Нового года продолжается. И если вы идете в гости и до сих пор не нашли оригинальный презент своим близким и друзьям, не отчаивайтесь!

Мир

Как празднуют Рождество в разных странах мираКак празднуют Рождество в разных странах мира

Рождество — один из самых главных и почитаемых праздников, который земляне христианского вероисповедания празднуют вот уже более 2000 лет.

Экономика

Мошенники воспользовались национализацией «ПриватБанка»Мошенники воспользовались национализацией «ПриватБанка»

Если вам звонят с предложением сделать перевод денег со счета «ПриватБанка» на новый, оформленный в «Ощадбанке», аргументируя это слиянием двух финучреждений, имейте в виду – это мошенники.

Культура

В харьковской музкомедии представили добрую сказкуВ харьковской музкомедии представили добрую сказку

Харьковский академический театр музыкальной комедии презентовал харьковчанам сказку в двух действиях «Добрый Отик-бегемотик», в котором актеры, которые до сих пор играли героев-любовников и фатальных красоток, примерили на себе роли трогательных бегемотов, вредных мартышек, гастролирующих квакушек и грациозных кобр.

Украина

Азовское море теряет рыбуАзовское море теряет рыбу

Еще недавно Азовское море превосходило в 6,5 раз по рыбопродуктивности Каспийское море. На сегодня украинские экологи утверждают, что ресурсы Азовского моря практически уничтожены.

Здоровье

Как с Нового года бросить курить и при этом похудетьКак с Нового года бросить курить и при этом похудеть

Я курю почти 30 лет. Хочу бросить символически — ровно в полночь с наступлением Нового года. Жена меня поддерживает, но я слышал, что бросать курить в один день очень опасно. Что же делать? И второй вопрос. Бытует мнение, что люди, которые бросают курить, сильно набирают в весе. Как избежать этой напасти?
Олег



ОН Клиник Харків

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Фоторепортажи
Новогодняя премьера в харьковской оперетте Как харьковчане Новый год встречали Новогодняя елка в Харькове: открытие Новогодняя ярмарка в саду Шевченко
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Гости "Вечернего Харькова"

Какие проекты планирует Сергей Жадан?

Во вторник, 17 января, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит украинский поэт и прозаик Сергей Жадан.

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

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