Тема Дня

Отопительный сезон в Харькове может закончится уже во вторник

Отопительный сезон в Харькове может закончится уже во вторник

Отопительный сезон для харьковчан может закончиться через три дня — КП «ХТС» грозится прекратить поставлять горожанам отопление и горячую воду с 24 января.

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Украина

Общество

Харьков

Арсен Аваков сделал заявление: что стоит за ним?

Выпускные экзамены в этом году отменяются

Харьковский авиазавод оказался в центре скандала

Арсен Аваков сделал заявление: что стоит за ним?
Выпускные экзамены в этом году отменяются
Харьковский авиазавод оказался в центре скандала

На днях министр внутренних дел Арсен Аваков сделал громкое заявление о деоккупации Донбасса уже в 2017 году, подчеркнув, что это отнюдь не пропагандистские высказывания и не идея фикс, а реальность.

С 6 февраля начнется регистрация на ВНО-2017.

Бывшее руководство харьковского авиазавода подозревают в присвоении 50 млн гривен. 

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Харьков

В Харьковской области отключили пять котельныхВ Харьковской области отключили пять котельных

ПАО «Харьковгаз» отключил подачу газа пяти котельным, которые входят в КП «Дирекция развития инфраструктуры территории» (ДРИТ).

Происшествия

В Харькове пропал подростокВ Харькове пропал подросток

Об исчезновении сына сообщила его 39-летняя мать. Полицейским женщина рассказала, что в этот день во время прогулки она потеряла своего 16-летнего сына. В течение нескольких часов мальчика нашли на вокзале.

Гости ВХ

К весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрпризК весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрприз

Гость редакции «Вечернего Харькова» — директор «ЛандауЦентр» ХНУ имени В.Н. Каразина Виктория Круглова.

Спорт

Элина Свитолина покинула Australian Open-2017Элина Свитолина покинула Australian Open-2017

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в 1/8 финала турнира Australian Open-2017.

Политика

Суд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против РоссииСуд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против России

Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины к России, поданный 16 января.

Власть

Верховная Рада закрылась до февраляВерховная Рада закрылась до февраля

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу, 20 января, объявил закрытой пятую сессию восьмого созыва. Заявление было сделано  в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".

Общество

Развод и апелляции стали дорожеРазвод и апелляции стали дороже

К минимальной зарплате, которая с 1 января 2017 года выросла в два раза, привязаны многие платежи, которые государство собирает с украинцев. И, естественно, их размеры автоматически вырастут. 

Технологии

В Харькове начнут мастерить гоночные самолетыВ Харькове начнут мастерить гоночные самолеты

Специально для этого на базе Национального аэрокосмического университета ХАИ с 1 февраля заработает авиамодельный кружок. Смастерить мини-модель огромной железной птицы смогут даже шестилетние ребята.

Советы от ВХ

Чем выгоднее пользоваться при оплате ЖКУ – льготой или субсидией: разъяснения КабминаЧем выгоднее пользоваться при оплате ЖКУ – льготой или субсидией: разъяснения Кабмина

В Кабинете министров рассказали, какие документы и основания нужны для получения льготы.

Мир

В США начинается церемония инаугурации Дональда Трампа: онлайн-трансляцияВ США начинается церемония инаугурации Дональда Трампа: онлайн-трансляция

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Экономика

НБУ ужесточил требования к инкассаторамНБУ ужесточил требования к инкассаторам

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.

Культура

Ванесса Паради снимется в фильме об УкраинеВанесса Паради снимется в фильме об Украине

Французская актриса Ванесса Паради сыграет в драме «Иней» Шарунаса Бартаса, которую создают в копродукции с Украиной.

Украина

В Украине начинается вторая волна е-декларированияВ Украине начинается вторая волна е-декларирования

В НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования.

Здоровье

Назван эффективный способ запоминания информацииНазван эффективный способ запоминания информации

Американские психологи назвали эффективный способ запоминания информации.



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Гости "Вечернего Харькова"

Есть ли очереди на границе с оккупированной территорией?

Во вторник, 24 января, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Сергей Викторович Бидыло,
начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, генерал-майор.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

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