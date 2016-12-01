Тема Дня

Проекты-2017: что нового появится в Харькове

Проекты-2017: что нового появится в Харькове

Социальный отель, ледовый дворец, спортплощадки для людей с особыми потребностями и даже трюфельная ферма — эти и другие объекты могут появиться в Харькове в 2017 году.

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Гости ВХ

Харьков

Общество

Чем привлекает французов Харьков?

Что ждет украинцев в 2017 году

Делать подарки нужно с осторожностью

Чем привлекает французов Харьков?
Что ждет украинцев в 2017 году
Делать подарки нужно с осторожностью

Гость редакции ВХ — Почетный консул Французской республики в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Сергей Политучий.

Политики и правительство широко анонсируют старт реформ в социальной сфере уже в наступившем году.

В преддверии Нового года харьковчане открывают охоту за подарками.

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Харьков

В харьковских храмах пройдут рождественские богослужения: расписаниеВ харьковских храмах пройдут рождественские богослужения: расписание

Богослужения, посвященные православному Рождеству Христову, пройдут 6 и 7 января в храмах Харькова.

Происшествия

Что делать, если вас остановил милиционер в кроссовкахЧто делать, если вас остановил милиционер в кроссовках

После Нового года атрибутика милиции превратилась в мишуру. Между тем еще не все харьковские полицейские облачились в новое обмундирование. Законны ли требования такого стража порядка?

Гости ВХ

Запрет на российское кино дал дорогу украинским фильмам: видеоЗапрет на российское кино дал дорогу украинским фильмам: видео

Гость редакции ВХ – актер Центра современного искусства «Новая сцена» Сергей Дзялик.

Спорт

Харьковчанка вошла в историю теннисаХарьковчанка вошла в историю тенниса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала одной из самых молодых победительниц турниров WTA уходящего сезона.

Политика

СНБО утвердил новые санкции против РоссииСНБО утвердил новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц страны-агрессора России.

Власть

Правительство разработало план развития страны до 2020 годаПравительство разработало план развития страны до 2020 года

Кабинет министров Украины разработал проект среднесрочного плана развития страны до 2020 года, в основе которого - экономический рост и восстановление промышленности.

Общество

Харьковских военнообязанных «заберут в партизаны»Харьковских военнообязанных «заберут в партизаны»

В Харьковской области в период с 17 января по 15 февраля пройдут учебные сборы с резервистами первой очереди 53-й отдельной механизированной бригады.

Технологии

Сервис EХ.ua вернулся к работе на новом доменеСервис EХ.ua вернулся к работе на новом домене

Сайт EХ.ua возобновил свою работу, но уже на новом домене. Такое сообщение появилось на стартовой странице сайта.

Советы от ВХ

Оригинальный подарок — не обязательно дорогойОригинальный подарок — не обязательно дорогой

Празднование Нового года продолжается. И если вы идете в гости и до сих пор не нашли оригинальный презент своим близким и друзьям, не отчаивайтесь!

Мир

Как празднуют Рождество в разных странах мираКак празднуют Рождество в разных странах мира

Рождество — один из самых главных и почитаемых праздников, который земляне христианского вероисповедания празднуют вот уже более 2000 лет.

Экономика

Сказочных персонажей тоже обложат налогамиСказочных персонажей тоже обложат налогами

Налогообложение доходов физических лиц, которые будут представлять Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей во время празднования Нового года и рождественских праздников, имеет свои особенности.

Культура

В харьковской музкомедии представили добрую сказкуВ харьковской музкомедии представили добрую сказку

Харьковский академический театр музыкальной комедии презентовал харьковчанам сказку в двух действиях «Добрый Отик-бегемотик», в котором актеры, которые до сих пор играли героев-любовников и фатальных красоток, примерили на себе роли трогательных бегемотов, вредных мартышек, гастролирующих квакушек и грациозных кобр.

Украина

Осторожно – мошенники: в Карпатах туристы рискуют остаться без жильяОсторожно – мошенники: в Карпатах туристы рискуют остаться без жилья

Встречать Новый год на улице вместо комфортного коттеджа рискуют туристы в Карпатах.

Здоровье

Как с Нового года бросить курить и при этом похудетьКак с Нового года бросить курить и при этом похудеть

Я курю почти 30 лет. Хочу бросить символически — ровно в полночь с наступлением Нового года. Жена меня поддерживает, но я слышал, что бросать курить в один день очень опасно. Что же делать? И второй вопрос. Бытует мнение, что люди, которые бросают курить, сильно набирают в весе. Как избежать этой напасти?
Олег



ОН Клиник Харків

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Новогодняя премьера в харьковской оперетте Как харьковчане Новый год встречали Новогодняя елка в Харькове: открытие Новогодняя ярмарка в саду Шевченко
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Гости "Вечернего Харькова"

Зачем Украине нужны ученые?

В четверг, 12 января, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Виктория Круглова,
директор «ЛандауЦентра» ХНУ им. В. Н. Каразина.

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

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