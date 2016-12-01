Тема Дня
Обзор новостей за 30 января—5 февраля: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)
Прошедшая неделя не дала покоя ни харьковчанам, ни, пожалуй, всему миру. События крутились вокруг возобновления военных действий, проектов памятников, Евровидения и евробезвиза.Читать полностью
Что решили воздвигнуть на площади Свободы в Харькове BХ
Итоги открытого блиц-конкурса на лучший эскизный проект памятного знака на пл. Свободы подвели 3 февраля в Харькове.
Харьковские таможенники изъяли на границе фаршированную наркотиками утку BХ
300 граммов марихуаны пытался вывезти гражданин Украины, скрыв наркотики в утке.
Пересечение границы в неположенном месте обойдется не менее чем в 800 гривен: видео BХ
Гость редакции ВХ — начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, генерал-майор Сергей Бидыло.
Харьковчанка Элина Свитолина выиграла теннисный турнир Taiwan Open BХ
Украинка Элина Свитолина выиграла свой первый титул в сезоне. Первая «ракетка» Украины стала победительницей турнира Taiwan Open.
Суд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против России
Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины к России, поданный 16 января.
Петр Порошенко собирается провести референдум о вступлении Украины в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО.
Развод и апелляции стали дороже BХ
К минимальной зарплате, которая с 1 января 2017 года выросла в два раза, привязаны многие платежи, которые государство собирает с украинцев. И, естественно, их размеры автоматически вырастут.
Ученые испытали программу для «чтения» мыслей парализованных людей
Полностью парализованные пациенты будут способны общаться с окружающими при помощи специальной компьютерной системы, сообщили швейцарские ученые.
Кто заплатит за разбитую бутылку BХ
Нечаянно разбили в супермаркете бутылку коньяка или чайный сервиз? Не спешите возмещать магазину ущерб. Сначала нужно разобраться, кто же на самом деле в этом виноват.
Ученые составили список самых масштабных угроз для Земли
О самых масштабных угрозах для Земли, рассказали ученые. Кроме популярных теорий вроде глобального потепления и ядерной войны, существуют и некоторые другие, не менее катастрофические.
НБУ ужесточил требования к инкассаторам
Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.
Для харьковчанки в Японии сделали мандолину BХ
Чтобы принять участие в детском конкурсе «Япония — сказочная страна», юным художникам нужно было прочитать японские сказки, поэзию, изучать традиции и костюмы.
В Украине начинается вторая волна е-декларирования
В НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования.
Назван эффективный способ запоминания информации
Американские психологи назвали эффективный способ запоминания информации.