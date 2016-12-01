Тема Дня

Народ встречает новый год: фото

Народ встречает новый год: фото

Харьковчане встречают 2017™, где придется. Не самый худший вариант – на площади Свободы. Но и не самый лучший...

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Харьков

Харьков

Общество

Некоторым харьковчанам Новый год придется встретить под радио

«Переживал, что их смерть будет на нашей совести»

Делать подарки нужно с осторожностью

Некоторым харьковчанам Новый год придется встретить под радио
«Переживал, что их смерть будет на нашей совести»
Делать подарки нужно с осторожностью

С 1 января кабельные каналы для харьковчан станут платными – вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании».

Кого из своих коллег правоохранители и спасатели считают самыми героическими — «Вечерний Харьков» поинтересовался непосредственно у представителей одних из самых опасных профессий.

В преддверии Нового года харьковчане открывают охоту за подарками.

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Харьков

Что будет в парке Горького в новогоднюю ночь: полная программаЧто будет в парке Горького в новогоднюю ночь: полная программа

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Харькове проходят мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству.

Происшествия

Двойное ДТП в Харькове: погиб 8-месячный ребенокДвойное ДТП в Харькове: погиб 8-месячный ребенок

Вчера, 27 декабря, автомобиль Toyota Prado совершил двойное ДТП.

Гости ВХ

Андрей Гапанович: «Дети должны понимать, что такое добро и зло» (видео)Андрей Гапанович: «Дети должны понимать, что такое добро и зло» (видео)

Гость редакции ВХ – директор Харьковского театра для детей и юношества Андрей Гапанович.

Спорт

Харьковчанка вошла в историю теннисаХарьковчанка вошла в историю тенниса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала одной из самых молодых победительниц турниров WTA уходящего сезона.

Политика

Суд арестовал оставшееся имущество Януковича в УкраинеСуд арестовал оставшееся имущество Януковича в Украине

Суд арестовал объект водного транспорта, 3 объекта жилого фонда, 2 гаража и ценности из государственной резиденции «Межигорье», принадлежащие бывшему президенту Виктору Януковичу.

Власть

Петр Порошенко подписал скандальный закон №5130Петр Порошенко подписал скандальный закон №5130

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (№5130), который по инициативе правительства с 1 января 2017 года повышает минимальную заработную плату (м.з.п.) вдвое – до 3200 грн в месяц.

Общество

Студенты Харьковского медколледжа №1 оказались в подвешенном состоянии Студенты Харьковского медколледжа №1 оказались в подвешенном состоянии

В редакцию «Вечернего Харькова» обратились студенты Харьковского медколледжа №1 и их родители, которые оказались в весьма странном положении.

Технологии

Подарки к праздникам: где купить выгодно ®Подарки к праздникам: где купить выгодно ®

28 декабря в Харькове откроется Центр Интертелеком - это уже 64 центр обслуживания абонентов компании и десятый, который будет работать в новом формате.

Советы от ВХ

Что важно в искусственной елкеЧто важно в искусственной елке

В последнее время харьковчане все чаще отказываются от настоящей елки, отдавая предпочтение многоразовой — искусственной новогодней красавице. Как не ошибиться с выбором, рассказал генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.

Мир

Венский аэропорт изменит написание некоторых украинских городовВенский аэропорт изменит написание некоторых украинских городов

Венский международный аэропорт Швехат введет украинскую транслитерацию украинских городов, кроме Киева.

Экономика

Почему национализировали «Приватбанк»: заявление президента Украины (видео)Почему национализировали «Приватбанк»: заявление президента Украины (видео)

Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением по поводу национализации «Приватбанка».

Культура

Известный харьковский режиссер пробивал себе дорогу у черта на куличкахИзвестный харьковский режиссер пробивал себе дорогу у черта на куличках

На фасаде здания Харьковского государственного академического театра кукол им. В.А. Афанасьева установили мемориальную доску к столетию народного артиста УССР, театрального деятеля, режиссера Виктора Афанасьева.

Украина

Осторожно – мошенники: в Карпатах туристы рискуют остаться без жильяОсторожно – мошенники: в Карпатах туристы рискуют остаться без жилья

Встречать Новый год на улице вместо комфортного коттеджа рискуют туристы в Карпатах.

Здоровье

Какие обследования нужно проводить на протяжении жизниКакие обследования нужно проводить на протяжении жизни

Мне 36 лет, чувствую себя отменно, тем не менее мое драгоценное здоровье стало преподносить сюрпризы: то поджелудочная после праздников прихватит, то ни с того ни с сего раскалывается голова. Каким врачам стоит показаться, чтобы выяснить, о чем уже сигналит мой организм?
Алексей



ОН Клиник Харків

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