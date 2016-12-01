Тема Дня

Обзор новостей за 23—29 января: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)

Обзор новостей за 23—29 января: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)

Праздники наконец-то закончились, до следующих, слава богу, еще далеко, и жизнь Харькова и Украины начала входить в будничную колею.

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Харьков

Общество

Харьков

«Стена» на харьковской границе все-таки будет

Идеи Евгения Кушнарева актуальны до сих пор

В Харькове может появиться аллея японских сакур

«Стена» на харьковской границе все-таки будет
Идеи Евгения Кушнарева актуальны до сих пор
В Харькове может появиться аллея японских сакур

Строительство «Стены» на харьковском участке границы планируется продолжить весной этого года. Сегодня сооружение готово уже на 90%.

Евгений Кушнарев был и остается в истории Харькова первым демократически избранным мэром, который упорно работал над вопросами расширения прав местного самоуправления.

В этом году в Харькове может появиться аллея японских сакур.

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Харьков

На Харьковщине ожидается резкое понижение температуры На Харьковщине ожидается резкое понижение температуры

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Харьковской облгосадминистрации прошло заседание оперативного штаба.

Происшествия

У бывшего зампреда райадминистрации на Харьковщине нашли арсенал оружия: фото-фактыУ бывшего зампреда райадминистрации на Харьковщине нашли арсенал оружия: фото-факты

Первомайская местная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю одной из райгосадминистраций Харьковской области, а ныне советнику председателя райсовета на общественных началах.

Гости ВХ

К весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрпризК весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрприз

Гость редакции «Вечернего Харькова» — директор «ЛандауЦентр» ХНУ имени В.Н. Каразина Виктория Круглова.

Спорт

Элина Свитолина покинула Australian Open-2017Элина Свитолина покинула Australian Open-2017

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в 1/8 финала турнира Australian Open-2017.

Политика

Суд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против РоссииСуд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против России

Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины к России, поданный 16 января.

Власть

Верховная Рада закрылась до февраляВерховная Рада закрылась до февраля

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу, 20 января, объявил закрытой пятую сессию восьмого созыва. Заявление было сделано  в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".

Общество

Развод и апелляции стали дорожеРазвод и апелляции стали дороже

К минимальной зарплате, которая с 1 января 2017 года выросла в два раза, привязаны многие платежи, которые государство собирает с украинцев. И, естественно, их размеры автоматически вырастут. 

Технологии

В Харькове начнут мастерить гоночные самолетыВ Харькове начнут мастерить гоночные самолеты

Специально для этого на базе Национального аэрокосмического университета ХАИ с 1 февраля заработает авиамодельный кружок. Смастерить мини-модель огромной железной птицы смогут даже шестилетние ребята.

Советы от ВХ

Кто заплатит за разбитую бутылкуКто заплатит за разбитую бутылку

Нечаянно разбили в супермаркете бутылку коньяка или чайный сервиз? Не спешите возмещать магазину ущерб. Сначала нужно разобраться, кто же на самом деле в этом виноват.

Мир

Ученые составили список самых масштабных угроз для ЗемлиУченые составили список самых масштабных угроз для Земли

О самых масштабных угрозах для Земли, рассказали ученые. Кроме популярных теорий вроде глобального потепления и ядерной войны, существуют и некоторые другие, не менее катастрофические.

Экономика

НБУ ужесточил требования к инкассаторамНБУ ужесточил требования к инкассаторам

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.

Культура

Для харьковчанки в Японии сделали мандолину Для харьковчанки в Японии сделали мандолину

Чтобы принять участие в детском конкурсе «Япония — сказочная страна», юным художникам нужно было прочитать японские сказки, поэзию, изучать традиции и костюмы.

Украина

В Украине начинается вторая волна е-декларированияВ Украине начинается вторая волна е-декларирования

В НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования.

Здоровье

Назван эффективный способ запоминания информацииНазван эффективный способ запоминания информации

Американские психологи назвали эффективный способ запоминания информации.



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Гости "Вечернего Харькова"

Чем грозит школьникам и студентам реформа образования?

Во вторник, 30 января, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит  заместитель председателя — руководитель аппарата Харьковской областной государственной администрации Анатолий Валерьевич Бабичев.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
 

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