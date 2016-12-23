Объявляется новый набор в Универсальную школу журналистики и телевидения «Вечернего Харькова» и телеканала Р1 23 декабря 2016 г. Вечерний Харьков 4 0

Универсальная школа журналистики и телевидения Вечернего Харькова и телеканала Р1 – это образовательный проект, своего рода уникальная мастерская для активных и думающих людей, которые хотят получить знания и практические навыки в сфере журналистики, телекоммуникаций и интернет-пространстве, а также для всех желающих, кто хочет учиться и добиться успеха.