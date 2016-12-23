Харьков

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Объявляется новый набор в Универсальную школу журналистики и телевидения «Вечернего Харькова» и телеканала Р1

Объявляется новый набор в Универсальную школу журналистики и телевидения «Вечернего Харькова» и телеканала Р1
Универсальная школа журналистики и телевидения Вечернего Харькова и телеканала Р1 – это образовательный проект, своего рода уникальная мастерская для активных и думающих людей, которые хотят получить знания и практические навыки в сфере журналистики, телекоммуникаций и интернет-пространстве, а также для всех желающих, кто хочет учиться и добиться успеха.
Универсальная школа журналистики предлагает:

  •     9 учебных курсов – только актуальные знания и умения;
  •     5 месяцев обучения – интересные лекции и полезная практика;
  •     8 часов занятий каждую неделю с профессионалами-практиками своего дела;
  
Занятия будут проходить по адресу: г.Харьков, площадь Свободы — 8, 5 этаж.
 
Начало занятий – 4 февраля 2017 года, заявки принимаются до 25 января. Время проведения занятий – по выходным дням, с 10.00 до 18.00, еженедельно.

Худякова Виктория, руководитель проекта: 050-400-800-2, 068-076-58-20;
Секретарь: 057-758-16-13     

Узнать подробнее об Универсальной школе журналистики можно, скачав буклет.

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