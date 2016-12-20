В чем главное преимущество бега
20 декабря 2016 г.
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20 декабря 2016 г.
Специалисты отмечают, что их исследование посвящено именно молодым, а не пожилым людям, как в большинстве подобных работ. Кроме того, ученые не назвали конкретные причины, которые повышают когнитивные способности бегунов. С одной стороны, этому может способствовать общее благотворное влияние физической культуры, оказываемой сразу на все системы организма, с другой — активизация работы головного мозга, необходимая для координации движений различных частей тела при беге.
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