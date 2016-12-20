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В чем главное преимущество бега

В чем главное преимущество бега
Американские ученые назвали, по их мнению, главное преимущество занятий бегом перед сидячим образом жизни.
Занятия бегом, как показали специалисты, приводят к улучшению функциональных связей между различными участками головного мозга. В частности, это означает, что когнитивные способности (планирование, принятие решений и способность переключать внимание между задачами) у бегунов развиты лучше по сравнению с людьми, ведущими сидячий образ жизни.

Специалисты отмечают, что их исследование посвящено именно молодым, а не пожилым людям, как в большинстве подобных работ. Кроме того, ученые не назвали конкретные причины, которые повышают когнитивные способности бегунов. С одной стороны, этому может способствовать общее благотворное влияние физической культуры, оказываемой сразу на все системы организма, с другой — активизация работы головного мозга, необходимая для координации движений различных частей тела при беге.

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