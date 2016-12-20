Сборная может прыгнуть выше головы

В первом матче сине-желтые переиграли сборную Вьетнама (3:1), во втором разбили хозяев — сборную Китая (5:0), обеспечив себе, таким образом, досрочную победу на турнире и превратив третью игру с мексиканцами в формальность.
Триумф в китайском Чаншу был не первоочередной задачей для сборной, утверждает автор двух мячей в ворота Китая Николай Белоцерковец. Игрок национальной команды страны и харьковского МФК «Локомотив» поделился с корреспондентом «Вечернего Харькова»
впечатлениями от минувшего турнира и ожиданиями от грядущего отбора к чемпионату Европы.
— Команда ожидала таких результатов?
— Во-первых, хотелось бы отметить достойную организацию турнира в Китае. Играли в отличном новом зале, впечатления очень хорошие. Ехали туда, зная, что сыграем с командами уровня послабее. Только вьетнамцы, пожалуй, более-менее серьезные соперники — они участвовали в последнем чемпионате мира. В принципе, в этом и причина столь результативной нашей игры.
— На вашем счету два мяча во второй — решающей, как оказалось, — игре. Перед турниром были предчувствия, что забьете, да еще и дважды?
— Все старались забить гол. Нужно было хорошо сыграть командой. Хотелось, естественно, выиграть во всех матчах. Если держать это все в голове, результат обязательно придет.
— В футзале нет ярко выраженных позиций на поле, все достаточно условно. Вы себя где более комфортно чувствуете?
— Я игрок больше атакующего плана, такой себе «столб» в нападении.
— Турнир в Китае команда рассматривала исключительно как очередной этап подготовки к отбору на чемпионат Европы 2018 года или цель завоевать трофей все-таки стояла?
— В первую очередь, конечно, тренер хотел отобрать нужных сборной футболистов, собрать команду. Нас поехало полтора десятка человек, и всем было предоставлено одинаковое количество игрового времени, чтобы показать себя в полной мере.
— Главный тренер Александр Косенко говорил, что одной из главных задач на этом турнире была проверка молодых игроков. Как более опытный партнер, как вы оцените игру дебютантов, кого отметите?
— На турнире немало ребят сыграли за сборную свои первые матчи. Тем не менее я абсолютно не замечал у них какого-то мандража. На мой взгляд, все сыграли достойно. Знали, что выходят играть за национальную команду, и, естественно, отдавали все силы, чтобы закрепиться здесь.
— Какие выводы сделали по этим трем поединкам?
— Если честно, рановато еще делать какие-то масштабные выводы. В принципе, в сборную всегда приезжаешь с удовольствием, с особым рвением стараешься выполнять все задачи тренера и побеждать. Турнир вот выиграли, это хорошо. Дальше уже тренеры будут смотреть, делать анализ игр, решать, кого еще нужно вызвать в сборную или кто, наоборот, не подходит.
— Что еще запланировано в качестве подготовки к отбору на Евро-2018?
— В конце января нам предстоит сыграть два матча со сборной Испании. Пока все. Дальше посмотрим — возможно, еще соберут команду.
— Почему именно с испанцами?
— Видимо, именно с ними удалось договориться, причем практически за год, потому что у них все расписано на целый сезон вперед. В любом случае, нам необходимо сыграть с грандом, чтоб проверить свои силы.
— На что рассчитывает сборная в квалификационной группе?
— Безусловно, нужно выходить из группы. А если попадем на Евро, будем стараться выступить как можно лучше. Лучше, чем в предыдущие годы, а то мы постоянно спотыкаемся, как, например, на минувшем чемпионате мира в Колумбии (Украина уступила будущим чемпионам — аргентинцам в 1/8. — Прим. авт). Нужно попытаться прыгнуть выше головы.
— А на что, как вы думаете, способна нынешняя команда? Ей по силам хотя бы приблизиться к достижениям сборной 2001 и 2003 годов (серебро на двух чемпионатах Европы. — авт)?
— Конечно, все возможно! Нужно прежде всего полностью отдаваться на тренировках, постоянно поддерживать форму и, конечно же, всегда верить в свои силы. Плюс еще, может быть, фортуна улыбнется — повезет со жребием.
— К чему у вас еще есть мотивация?
— Очень хотелось бы, конечно, вместе со сборной что-то выиграть. «Локомотив» тоже хочется видеть снова на вершине, регулярно брать трофеи. Не люблю стоять на месте. Мне постоянно нужен рост.