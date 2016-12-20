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На Харьковщине украинские певцы дали благотворительный концерт для раненых бойцов

На Харьковщине украинские певцы дали благотворительный концерт для раненых бойцов
Творческая встреча прошла в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона по инициативе 9-го Гарнизонного дома офицеров.
В начале мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания память всех погибших борцов за свободу во время Евромайдана и в зоне АТО, сообщает пресс-служба ХОГА.

Во время творческой встречи для военных прозвучали лирические и военно-патриотические музыкальные композиции, а также народные украинские песни, в исполнении заслуженных артистов Украины Яна Костырко и Натальи Шкурко, финалиста телепроекта «Народная звезда» Марии Горобцовой и лауреата телешоу «Україна має талант» Александра Кварты.

– Мы сегодня ощутили фейерверк позитива и настоящую поддержку со стороны эстрадных звезд, – делится впечатлениями военнослужащий с позывным «Профессор». – Для нас – простых военных – каждая такая встреча с артистами, волонтерами или юными патриотами являются настоящим праздником, что способствует высокому боевому духу. А последний сильнее сверхсовременного оружия и очень эффективно действует против оккупантов».

Завершился благотворительный концерт акапельным исполнением песни «Червона рута», а также неформальным общением украинских воинов с артистами и совместным фотографированием на память о приятном дне.

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