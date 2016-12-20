На Харьковщине украинские певцы дали благотворительный концерт для раненых бойцов

В начале мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания память всех погибших борцов за свободу во время Евромайдана и в зоне АТО, сообщает пресс-служба ХОГА
.
Во время творческой встречи для военных прозвучали лирические и военно-патриотические музыкальные композиции, а также народные украинские песни, в исполнении заслуженных артистов Украины Яна Костырко и Натальи Шкурко, финалиста телепроекта «Народная звезда» Марии Горобцовой и лауреата телешоу «Україна має талант» Александра Кварты.
– Мы сегодня ощутили фейерверк позитива и настоящую поддержку со стороны эстрадных звезд, – делится впечатлениями военнослужащий с позывным «Профессор». – Для нас – простых военных – каждая такая встреча с артистами, волонтерами или юными патриотами являются настоящим праздником, что способствует высокому боевому духу. А последний сильнее сверхсовременного оружия и очень эффективно действует против оккупантов».
Завершился благотворительный концерт акапельным исполнением песни «Червона рута», а также неформальным общением украинских воинов с артистами и совместным фотографированием на память о приятном дне.