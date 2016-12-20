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Бывший фискал незаконно устроился на работу

Бывший фискал незаконно устроился на работу
Харьковская местная прокуратура №3 направила в Арбитражный суд области исковое заявление об отмене доверенности на представление интересов одного из обществ города бывшим сотрудником фискальной службы.
Один из экс-сотрудников государственной фискальной службы незаконно представлял интересы ООО.

Установлено, что налоговик уволился в июне 2016 года, а уже в августе этого же года одно из местных обществ, в нарушение требований закона Украины «О предотвращении коррупции», выдало гражданину доверенность на представление интересов предприятия перед органами государственной власти, местного самоуправления и, в том числе, перед органами Государственной фискальной службы, где он меньше чем два месяца назад работал.

В сентябре экс-фискал, зная о существующих ограничениях, представлял интересы предприятия в суде – обратившись с иском от имени общества в ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Однако согласно действующему законодательству, лицам, уволенным или иным образом прекратившим деятельность, связанную с выполнением функций государства и местного самоуправления, запрещается в течение года со дня прекращения соответствующей деятельности представлять интересы любого лица по делам, в которых другой стороной является организация, в которой они работали.

Сейчас иск находится на рассмотрении суда.

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