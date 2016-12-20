Украина презентовала первый самолет «Антонова» без комплектующих из РФ

Государственное предприятие «Антонов» представил новый многоцелевой грузовой самолет АН-132D.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, в церемонии презентации принял участие Президент Петр Порошенко.Он подчеркнул, что создание самолета АН-132D - настоящий международный проект, к которому кроме заказчиков в лице Королевства Саудовская Аравия, присоединились ведущие компании мировой авиационной отрасли из Канады, Великобритании, США, Германии, Франции.Президент подчеркнул, что АН-132D был разработан и построен в рекордно короткие сроки - за полтора года.В то же время он отметил, что предстоит большая работа по испытаниям самолета и его дальнейшего совершенствования для обеспечения существенных преимуществ над самолетами-аналогами.«Мы уверены, что у этого самолета большое будущее. Мы уверены, что он имеет рынок 260-290 самолетов до 2035 года», - сказал Порошенко.Достижение договоренностей по налаживанию производства транспортных самолетов «Антонов» для Саудовской Аравии было предметом длительного двустороннего переговорного процесса, который завершился в мае 2015 года подписанием партнерского соглашения между ГП «Антонов» и саудовской компанией TAQNIA Aeronautics.Демонстрационный образец транспортного самолета АН-132D на заказ Саудовской Аравии был построен и полностью смонтирован в декабре 2016 года. Осуществление его демонстрационного полета на территории Королевства запланировано ориентировочно на март 2017 года.Стоит отметить, что АН-132 - первый самолет «Антонова» без российских комплектующих.