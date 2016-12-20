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Харьковским паралимпийцам вручили грамоты

Харьковским паралимпийцам вручили грамоты
Награждение победителей и призеров XV летних Паралимпийских игр 2016 года прошло в Харьковском горсовете 20 декабря.
Лучшим спортсменам и их тренерам вручены Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы, сообщает пресс-служба мэрии.

В числе награжденных – пятикратный чемпион и трехкратный серебряный призер по плаванию, рекордсмен Паралимпийских игр Максим Крипак, чемпион и двукратный бронзовый призер Паралимпиады по плаванию Максим Веракса, чемпион и бронзовый призер по легкой атлетике Лейла Аджаметова, бронзовый призер по фехтованию на колясках Евгения Бреус, бронзовый призер по настольному теннису Марина Литовченко, бронзовый призер по плаванию Марина Поддубная. Также награды получили тренер по плаванию Василий Кеке, тренер по легкой атлетике Марина Омельченко, тренер-преподаватель по фехтованию на колясках Юрий Тридуб и другие тренеры и спортсмены.

Напомним, на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро украинская сборная заняла третье общекомандное место, завоевав 117 медалей: 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых. Это лучший результат в истории национальной паралимпийской сборной. В составе сборной команды выступили 17 харьковчан, которые привезли домой 16 медалей.

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