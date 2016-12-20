Харьковским паралимпийцам вручили грамоты

Лучшим спортсменам и их тренерам вручены Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы, сообщает пресс-служба мэрии
.
В числе награжденных – пятикратный чемпион и трехкратный серебряный призер по плаванию, рекордсмен Паралимпийских игр Максим Крипак
, чемпион и двукратный бронзовый призер Паралимпиады по плаванию Максим Веракса
, чемпион и бронзовый призер по легкой атлетике Лейла Аджаметова
, бронзовый призер по фехтованию на колясках Евгения Бреус
, бронзовый призер по настольному теннису Марина Литовченко
, бронзовый призер по плаванию Марина Поддубная
. Также награды получили тренер по плаванию Василий Кеке
, тренер по легкой атлетике Марина Омельченко
, тренер-преподаватель по фехтованию на колясках Юрий Тридуб
и другие тренеры и спортсмены.
Напомним, на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро украинская сборная заняла третье общекомандное место, завоевав 117 медалей: 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых. Это лучший результат в истории национальной паралимпийской сборной. В составе сборной команды выступили 17 харьковчан, которые привезли домой 16 медалей.