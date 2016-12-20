Экономика

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НБУ обещает справиться с колебаниями курса гривны

НБУ обещает справиться с колебаниями курса гривны
В Национальном банке уверяют, что следят за ситуацией на валютном рынке и не допустят развертывания кризисных явлений.
"Национальный банк пристально следит за ситуацией на валютном рынке и не допустит развертывания кризисных явлений на валютном рынке. Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - сказал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

По его словам, НБУ на протяжении года пополнял международные резервы, чтобы нарастить свои мощности для успокоения валютного рынка в периоды усиленной волатильности.

"Чистая покупка валюты Национальным банком во время валютных аукционов и интервенций с начала года составила 1,7 млрд долл. США. В результате объем международных резервов сегодня составляет 15.4 млрд долл. США. Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - отметил Чурий.

В НБУ отмечают, что сегодня, 20 декабря, в ответ на появление дисбалансов на межбанковском валютном рынке, которые оказывали девальвационное давление на курс гривни, проведен аукцион по продаже иностранной валюты.

"Во время этой валютной интервенции мы удовлетворили заявки участников рынка на 28,4 млн долл. США. Общий объем поданных заявок составлял 37,9 млн долл. США, то есть мы удовлетворили 62% заявок по минимальному курсу аукциона. Курс отсечения составлял 26,45 гривень за доллар США. По результатам аукциона максимальный курс составлял 26,50 гривень за доллар США, минимальный курс - 26,45 гривень за доллар США, средневзвешенный курс - 26,46 гривень за доллар США", - отметил Чурий.

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