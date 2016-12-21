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В ТЦ «Класс» – новогодние цены и праздничные сюрпризы

В ТЦ «Класс» – новогодние цены и праздничные сюрпризы
В ТЦ «Класс» – новогодние цены и праздничные сюрпризы С 1 декабря 2016 года по 15 января 2017 года сеть супермаркетов «Класс» подготовила новогодние предложения и подарки для своих посетителей.   
«В эти праздничные дни мы позаботились о том, чтобы атмосфера радости, счастья, семейного уюта и тепла согревала вас и ваших близких. Для этого мы создали уникальный ассортимент товаров, среди которого есть все, что нужно для душевного и веселого праздника», – рассказывает генеральный директор ГК «Класс» Александр Лобановский.

В рамках новогодней акции магазины сети «Класс» предлагают фирменную новогоднюю кулинарию и выпечку, праздничный декор, разнообразные предложения подарков и подарочных наборов. А еще огромный выбор импортных товаров из разных стран мира (Бельгии, Швейцарии, Германии, Франции, Италии и др.).

В эти дни посетителей ТЦ «Класс» ожидают подарки, скидки и неожиданные сюрпризы.
 
Подробности о новогодних мероприятиях в сети супермаркетов «Класс» можно узнать по телефону горячей линии: (057) 310 0000, на сайте: http://www.klass.com.ua/ или же у администратора магазина.

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