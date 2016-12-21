Харьковщина заняла первое место по оздоровлению и отдыху детей

На итоговом совещании в министерстве опыт Харьковщины было предложено распространять на другие регионы, сообщает пресс-служба ХОГА
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По данным Минсоцполитики, Харьковская область заняла первое место среди регионов Украины по показателю общего охвата детей оздоровлением и отдыхом. В течение года в области были оздоровлены 223 тысяч человек, или 92,3% от общего количества детей школьного возраста (7-17 лет). Второе место по этому показателю – у Киева (94 тыс. детей, или 73%). При этом средний показатель охвата детей оздоровлением и отдыхом по Украине составил 52,8%.
– Особое внимание уделялось оздоровлению и отдыху детей льготных категорий. На Харьковщине отдохнули и оздоровились 127 тысяч таких детей – 92% от общего количества. Средний показатель по Украине составил 51%, – отметил начальник Управления по делам молодежи и спорта Виталий Кириленко. – Кроме того, в Харьковской области проживают более 5700 детей внутренне перемещенных лиц и 1300 детей участников АТО, и задачи, которые ставила для себя областная администрация по их оздоровлению, выполнены.
На 100% оздоровлено детей, родители которых погибли в АТО, при исполнении служебных обязанностей или от несчастного случая на производстве. Более 90% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей участников АТО, детей переселенцев, детей из многодетных и малообеспеченных семей, чернобыльцев и других льготных категорий.
По количеству использованных средств из областного бюджета Харьковская область стала второй среди регионов Украины, уступив только городу Киев. На обеспечение оздоровления детей льготных категорий из областного бюджета направлено 40,7 млн грн.
Справка
Летом на территории Харьковской области была организована работа 752 лагерей, из них 29 – стационарных загородных и санаторного типа. Удалось восстановить деятельность лагерей «Лесная поляна» Харьковского района и «Зеленая горка» завода «Оргтехника», которые не работали в предыдущем году.
Кроме стационарных учреждений, отдых детей организовывали 707 лагерей с дневным пребыванием, 14 заведений труда и отдыха и 2 палаточных городка.
Кроме того, в течение года за средства государственного бюджета на оздоровление и отдых были направлены 580 детей в лагерь «Молодая гвардия» и 183 – в лагерь «Артек» (Киев).