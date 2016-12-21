Харьковщина заняла первое место по оздоровлению и отдыху детей

Министерство социальной политики Украины признало Харьковскую область лидером по проведению летней кампании.

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Летом на территории Харьковской области была организована работа 752 лагерей, из них 29 – стационарных загородных и санаторного типа. Удалось восстановить деятельность лагерей «Лесная поляна» Харьковского района и «Зеленая горка» завода «Оргтехника», которые не работали в предыдущем году.



Кроме стационарных учреждений, отдых детей организовывали 707 лагерей с дневным пребыванием, 14 заведений труда и отдыха и 2 палаточных городка.



Кроме того, в течение года за средства государственного бюджета на оздоровление и отдых были направлены 580 детей в лагерь «Молодая гвардия» и 183 – в лагерь «Артек» (Киев).