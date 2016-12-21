Харьковский полицейский притворился парнем девушки

В переходе станции метро «Дворец Спорта» 23-летняя харьковчанка почувствовала толчок в спину, а из наушников телефона перестала звучать музыка.

Оглянувшись, девушка увидела, что от нее удаляется какой-то человек, который что-то прячет в рукаве своей куртки.Девушка тут же обратилась к сотруднику полиции метрополитена, который делал обход территории, и указала на возможного правонарушителя. Позвонив на мобильник потерпевшей, правоохранитель представился ее женихом и предложил вознаграждение за якобы найденный злоумышленником телефон. На встречу полицейский пришел с работниками следственно-оперативной группы Немышлянского отдела полиции. Телефон у доверчивого вора тут же забрали в качестве вещественного доказательства.По факту кражи открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.