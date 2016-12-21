Происшествия

  • 578
    •  / 

ДТП под Харьковом: четверо пострадавших

ДТП под Харьковом: четверо пострадавших
В Шевченковском районе Харьковщины автомобиль ВАЗ врезался в стоявший на обочине ВАЗ.
По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 19 декаборя в 18.00 на 55 км автодороги Чугуев – Меловое, за селом Первомайское Шевченковского района.

Установлено, что 32-летний водитель автомобиля УАЗ, двигаясь в направлении Купянска, из-за неисправности автомобиля съехал на обочину дороги, остановился, включил аварийные огни и начал ремонтировать автомобиль. В попутном направлении двигался автомобиль ВАЗ-2106. Его водитель, 48-летний мужчина, не справился с управлением и столкнулся с УАЗом.

В результате происшествия пострадали трое пассажиров автомобиля ВАЗ - 28-летняя женщина и двое мальчиков 5-ти и 7-ми лет, – а также 24-летняя пассажирка автомобиля УАЗ. Пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Правоохранительными органами выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3164 грн
100 USD 2626.68 грн
100 EUR 2743.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи