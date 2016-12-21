ДТП под Харьковом: четверо пострадавших

В Шевченковском районе Харьковщины автомобиль ВАЗ врезался в стоявший на обочине ВАЗ.

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 19 декаборя в 18.00 на 55 км автодороги Чугуев – Меловое, за селом Первомайское Шевченковского района.Установлено, что 32-летний водитель автомобиля УАЗ, двигаясь в направлении Купянска, из-за неисправности автомобиля съехал на обочину дороги, остановился, включил аварийные огни и начал ремонтировать автомобиль. В попутном направлении двигался автомобиль ВАЗ-2106. Его водитель, 48-летний мужчина, не справился с управлением и столкнулся с УАЗом.В результате происшествия пострадали трое пассажиров автомобиля ВАЗ - 28-летняя женщина и двое мальчиков 5-ти и 7-ми лет, – а также 24-летняя пассажирка автомобиля УАЗ. Пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.Правоохранительными органами выясняются обстоятельства и причины ДТП.