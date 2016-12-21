Харьков

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В художественном музее открывается выставка живописи

В художественном музее открывается выставка живописи
В выставочном зале Харьковского художественного музея будет работать выставка произведений Сергея Литовко.
Автор – доцент кафедры изобразительного и декоративного искусства Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры.

Экспозиция представляет живопись и графику последних лет.

Художник остается верным своей любимый технике монотипии, в которой выполнены большинство представленных произведений. В оригинальных приемах стилизации ощущается основательное знание естественной формы, способов ее обработки с помощью линий и живописных пятен и профессиональное владение всеми основополагающими изобразительного языка. Изобретательность в представлении темы, творческий эксперимент, эффектные технические приемы, обобщенные термином «авторская техника», придают его работам иногда неожиданное прочтение и всегда – яркую эмоциональную окраску.

Презентация экспозиции состоится 21 декабря в 16:00. Выставка будет работать до 15 января 2017 года ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:30 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.
Справка
Полный цикл художественного образования Сергей Литовко получил в Харькове. Сначала – в Харьковском художественном училище, а в 1987 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт (сейчас – Харьковская государственная академия дизайна и искусств), где учился на отделении «Промышленное искусство». Уже четверть века художник активно работает в культурно-художественном пространстве Харькова как преподаватель и незаурядная творческая личность.

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