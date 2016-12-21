В художественном музее открывается выставка живописи

В выставочном зале Харьковского художественного музея будет работать выставка произведений Сергея Литовко.

Справка

Полный цикл художественного образования Сергей Литовко получил в Харькове. Сначала – в Харьковском художественном училище, а в 1987 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт (сейчас – Харьковская государственная академия дизайна и искусств), где учился на отделении «Промышленное искусство». Уже четверть века художник активно работает в культурно-художественном пространстве Харькова как преподаватель и незаурядная творческая личность.

Автор – доцент кафедры изобразительного и декоративного искусства Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры.Экспозиция представляет живопись и графику последних лет.Художник остается верным своей любимый технике монотипии, в которой выполнены большинство представленных произведений. В оригинальных приемах стилизации ощущается основательное знание естественной формы, способов ее обработки с помощью линий и живописных пятен и профессиональное владение всеми основополагающими изобразительного языка. Изобретательность в представлении темы, творческий эксперимент, эффектные технические приемы, обобщенные термином «авторская техника», придают его работам иногда неожиданное прочтение и всегда – яркую эмоциональную окраску.Презентация экспозиции состоится 21 декабря в 16:00. Выставка будет работать до 15 января 2017 года ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:30 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.