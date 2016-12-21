Рада ввела 100%-ную гарантию по депозитам в «Приватбанке» и «Укрэксимбанке»

Верховная Рада ввела полную гарантию по депозитам физических лицах во всех банках, где доля государства составляет 100%, а не только в Ощадбанке, как раньше.

Соответствующий законопроект №5553, которым вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности" относительно гарантирования государством вкладов физических лиц, был принят во вторник за основу и в целом 276 голосами.Законопроект предлагает дополнить статью 57 этого закона нормой о том, что вклады физических лиц в государственных банках гарантируются:1) в сумме, не превышающей определенного в соответствии с законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" предельного размера возмещения средств по вкладам, - согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" [то есть вклады до 200 тыс. гривен возвращает Фонд гарантирования вкладов физических лиц];2) в пределах суммы, превышающей определенный в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" предельный размер возмещения средств по вкладам, – государством" [то есть вклады свыше 200 тыс. гривен будут возвращать из госбюджета].Государству принадлежит Ощадный банк (у которого и раньше была 100%-ная гарантия), Приватбанк, Укрэксимбанк. Также государству в лице Минфина принадлежит крупный Укргазбанк, но его доля там составляет 95% акций, поэтому проект на него не распространяется.С 1 января 2017 года гарантия также будет распространяться на физических лиц-предпринимателей.