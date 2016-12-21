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Стал известен победитель конкурса на должность главы Одесской ОГА

Стал известен победитель конкурса на должность главы Одесской ОГА
Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы признала победителем конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации директора госпредприятия «Полиграфкомбинат «Украина» Максима Степанова.
Всего для участия в конкурсе на должность одесского губернатора подали документы 44 кандидата; к конкурсу был допущен 31 претендент.

По результатам первых двух этапов конкурса (тесты и ситуативные задания) круг претендентов на пост главы Одесской ОГА сузился до пяти. Кроме Степанова, в финальный этап прошли нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь, мэр Балты Одесской области Сергей Мазур, президент «Международного центра экономики и права» Александр Ващенко и доцент Одесского регионального института государственного управления Александр Остапенко. Третьим этапом было собеседование с членами конкурсной комиссии.

Резервным кандидатом избран Мазур. На протяжении года он имеет право быть назначенным на пост главы Одесской ОГА в случае, если Степанов не пройдет специальную проверку, откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Среди претендентов, которые не прошли в финал, – нардеп от БПП Геннадий Чекита, экс-министр транспорта Евгений Червоненко, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль, помощник-консультант нардепа Александра Пресмана Анна Трифан, бывший адвокат Геннадия Корбана, а сейчас глава фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук.

Максим Степанов родился 18 августа 1975 года, в 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет, а в 2004 году - Киевский национальный экономический университет.

С 1999 по 2003 год он работал на предприятиях разных сфер экономики.

С 2003 по 2004 год - первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации в Киеве, заместитель Государственной налоговой администрации.

С 2004 по 2008 год - председатель совета директоров ООО "Республиканский правовой союз".

С 2008 по 2010 год - первый заместитель председателя Одесской обладминистрации (на тот область возглавлял Николай Сердюк).

С 2010 по 2011 год - директор ГП "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

С 2011 года - директор полиграфкомбината "Украина".

Полиграфкомбинат «Украина» изготаливает ценные бумаги и документы строгой отчетности. В частности, комбинат производит бланки паспортов, в том числе биометрических, почтовые марки, водительские удостоверения.

Напомним, 7 ноября глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, который занимал эту должность с мая 2015 года, подал в отставку. 9 ноября президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а 30 ноября объявил конкурс на нового главу области.

Сейчас Одесской областью руководит Соломия Бобровская в статусе и.о. Она была заместителем Саакашвили.

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