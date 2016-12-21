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За первые сутки отбора 1,5 тысячи человек захотели стать волонтерами на «Евровидение-2017»

За первые сутки отбора 1,5 тысячи человек захотели стать волонтерами на «Евровидение-2017»
Национальная телекомпания Украины как вещатель-организатор «Евровидения-2017», начала отбор волонтеров для работы во время международного песенного конкурса, который состоится в столице весной 2017 года.
Как сообщается на сайте Первого национального, за первые сутки приема заявок организаторы получили более 1500 анкет от желающих помогать в проведении конкурса.

«Большинство анкет прислали студенты в возрасте от 18 лет. И в списке потенциальных волонтеров Евровидение-2017 есть люди и постарше. Пока старейшим участником отбора является 64-летний дизайнер, гражданин Великобритании. И хотя подавляющее количество заявок - от украинцев, анкету волонтера заполнили также граждане Израиля, США, Испании, Португалии, Австрии, Польши и Латвии», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, приобщиться к команде волонтеров могут все, кто имеет активную жизненную позицию и хорошо владеет английским или другим иностранным языком. Всего планируется отобрать 750 волонтеров.

Волонтеров "Евровидения-2017" ждет работа с иностранными делегациями, артистами, прессой и гостями международного песенного конкурса. Волонтеры также получат сертификаты, которые будут удостоверять прохождение обучения и работу во время "Евровидения-2017".

Отбор будет проходить, минимум, в два этапа. Первый продлится до 17 февраля 2017 года. Именно до этого момента будут приниматься анкеты от всех желающих. Следующим этапом отбора станет прохождение собеседования и теста на уровень владения английским языком. Далее волонтеров пригласят на специальные тренинги, где научат оказывать первую медицинскую помощь и общаться с гостями конкурса.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо до 17 февраля 2017 года заполнить анкету волонтера «Евровидение-2017» и получить приглашение на собеседование. Анкета размещена по ссылке.

62-й международный песенный конкурс «Евровидение» весной 2017 года состоится в Киеве. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Такое рекордное количество участников за всю историю «Евровидения» фиксировалось лишь дважды - в 2008 и 2011 годах. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая 2017 года.

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