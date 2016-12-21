За первые сутки отбора 1,5 тысячи человек захотели стать волонтерами на «Евровидение-2017» 21 декабря 2016 г. источник 0 0

Национальная телекомпания Украины как вещатель-организатор «Евровидения-2017», начала отбор волонтеров для работы во время международного песенного конкурса, который состоится в столице весной 2017 года.