В ХНУРЭ назначен новый руководитель

Валерий Семенец назначен и.о ректора Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Валерий Васильевич Семенец родился 26 января 1955 г. в Гребенке Полтавской области. После школы работал слесарем по ремонту подвижного состава локомотивного депо Гребенка Южной железной дороги. Проходил службу в армии.



В 1975 г. поступил в Харьковский институт радиоэлектроники, который закончил с отличием. После окончания института работал в вузе инженером, старшим инженером, аспирантом, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, докторантом, старшим преподавателем, заместителем декана, доцентом, профессором. Девять лет был проректором по учебно-методической работе, восемь лет занимал должность первого проректора Харьковского национального университета радиоэлектроники.



С 2009 по 2014 год входил в Координационный совет Министерства образования и науки Украины по обучению студентов-инвалидов.



Семнадцать лет был заместителем председателя Ученого совета Харьковского национального университета радиоэлектроники.



В течение девяти лет возглавлял, а ныне является членом двух специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций.



Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Награжден знаком "Отличник образования Украины". Отмечен Почетной грамотой Министерства образования и науки Украины и Почетной грамотой облгосадминистрации.

Заместитель директора Департамента науки и образования Харьковской облгосадминистрации — начальник управления образования и науки Владимир Игнатьев представил коллективу университета нового руководителя вуза. Он зачитал приказ Министерства образования и науки Украины о возложении обязанностей ректора ХНУРЭ на Семенца. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Напомним, Семенец выиграл выборы ректора ХНУРЭ, опередив и.о. ректора Эдуарда Рубина.