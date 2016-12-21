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ВР проголосовала за госбюджет-2017

ВР проголосовала за госбюджет-2017
Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%.
За проект закона о государственном бюджете (№5000) проголосовали 274 при необходимых 226.

Представляя документ, министр финансов Украины Александр Данилюк отмечал, что Бюджетный марафон подходит к своему завершению.

«Правительство подало бюджет вовремя с соблюдением всех сроков и процедур, но традиции принимать бюджет ночью у елки оказались сильнее, - отмечал министр. - Но принципы построения бюджета - это реалистичность, перспективность и прозрачность».

Данилюк подчеркнул, что в бюджет заложены тенденции развития экономики на ближайшие три года.

«При доработке законопроекта (о госбюджете - ред.) правительство сохранило приоритеты бюджета - повышение обороноспособности, повышение социальных стандартов, развитие образования и здравоохранения, поддержка сельского хозяйства и проектов инфраструктуры, поддержка региональных проектов в рамках курса на децентрализацию. При этом мы усилили приоритеты: заложили средства для повышения минимальной зарплаты до 3200 грн. Для этого учтены расходы бюджета в объеме порядка 28 млрд грн», - сказал министр.

В свою очередь заместитель главы бюджетного комитета Верховной Рады Сергей Мельник подчеркивал, что проголосованная редакция законопроекта уже учитывает принятые ранее Верховной Радой нормы о государственных субвенциях и налоговых изменениях.

В ходе обсуждения законопроекта фракции «Оппозиционного блока», «Самопомочи» и «Батькивщины» высказали ряд претензий к документу, заявив, что голосовать за бюджет не намерены, потому что, по их мнению, это «не бюджет, а приговор стране».

В то же время глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак подчеркивал: «Страна должна войти в новый год с принятым бюджетом, потому что это бюджет развития».

В завершение обсуждения проекта госбюджета на 2017 год премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал: «Мы начали честный процесс формирования бюджета на 2017 год, мы вовремя его подали в парламент, мы провели первое чтение. Мы прорабатывали бюджет с 15 сентября».

Глава правительства подчеркивал, что голосование против бюджета – это голосование за уничтожение Украины и против повышения зарплат и развития государства.

Напомним, в начале ноября Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту.

Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.

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