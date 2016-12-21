Мир

  • 216
    •  / 

В Мексике на ярмарке фейерверков произошел взрыв: десятки погибших (видео)

В Мексике на ярмарке фейерверков произошел взрыв: десятки погибших (видео)
Во время взрыва на ярмарке фейерверков Сан-Паблито в Мексике погиб по меньшей мере 31 человек, более 70-ти получили ранения.
Как передает Русская служба Би-би-си, взрыв произошел на ярмарке в городе Тультепек, который находится в 32 км к северу от Мехико. Сан-Паблито - одна из самых крупных и знаменитых ярмарок фейерверков в стране.

По данным властей, вероятной причиной взрыва были недостаточные меры безопасности на рынке. Во время взрыва на ярмарке было много посетителей, которые покупали фейерверки к Рождеству и Новому году.



По словам очевидцев, пожар возник внезапно и стал быстро распространяться. Толпа людей побежала от огня и взрывов.

Около 13 детей, которые получили ожоги более 90% поверхности тела, были отправлены в США на лечение, сообщил губернатор штата Мехико Эрувиель Авила.

Большая часть прилавков и магазинов на рынке превратилась в покрытые пеплом обломки. Были повреждены дома, находившиеся рядом с ярмаркой.

Рынок Сан Паблито был сильно поврежден в ходе пожаров в сентябре 2005 года. Тогда в результате серии взрывов незадолго до Дня независимости страны пострадали десятки людей.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3164 грн
100 USD 2626.68 грн
100 EUR 2743.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи