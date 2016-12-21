Происшествия

  • 240
    •  / 

Харьковские патрульные предотвратили драку

Харьковские патрульные предотвратили драку
По данным пресс-службы патрульной полиции, вчера, 20 декабря, около 2 часов ночи сразу несколько экипажей патрульной полиции получили вызов от оператора 102 по поводу конфликта, который имеет место по адресу проспект Гагарина, 181.
Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что произошла драка между двумя группами лиц по три человека в каждой. Полицейские опросили свидетелей, в результате чего установили личность зачинщика драки. Им оказался гражданин 1996 года рождения. Правонарушителя пригласили в Слободской отдел полиции для объяснений. У него были заметны признаки алкогольного опьянения, парень выражался нецензурной бранью в адрес граждан и полицейских, вел себя вызывающе, пытался сбежать из помещения отдела полиции, отметили в пресс-службе.

У пострадавших полицейские приняли заявление по факту избиения.

Материалы переданы работникам Слободского отдела полиции.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3164 грн
100 USD 2626.68 грн
100 EUR 2743.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи