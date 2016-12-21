Харьковские патрульные предотвратили драку

По данным пресс-службы патрульной полиции, вчера, 20 декабря, около 2 часов ночи сразу несколько экипажей патрульной полиции получили вызов от оператора 102 по поводу конфликта, который имеет место по адресу проспект Гагарина, 181.
Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что произошла драка между двумя группами лиц по три человека в каждой. Полицейские опросили свидетелей, в результате чего установили личность зачинщика драки. Им оказался гражданин 1996 года рождения. Правонарушителя пригласили в Слободской отдел полиции для объяснений. У него были заметны признаки алкогольного опьянения, парень выражался нецензурной бранью в адрес граждан и полицейских, вел себя вызывающе, пытался сбежать из помещения отдела полиции, отметили в пресс-службе.
У пострадавших полицейские приняли заявление по факту избиения.
Материалы переданы работникам Слободского отдела полиции.