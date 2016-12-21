Харьковские патрульные предотвратили драку 21 декабря 2016 г. источник 0 0

По данным пресс-службы патрульной полиции, вчера, 20 декабря, около 2 часов ночи сразу несколько экипажей патрульной полиции получили вызов от оператора 102 по поводу конфликта, который имеет место по адресу проспект Гагарина, 181.