Рада отменила пенсионный сбор при обмене валюты

Верховная Рада 20 декабря отменила 2%-ный пенсионный сбор по операциям покупки иностранной валюты физическими лицами.

Такая поправка была включена в "бюджетный" законопроект №5132, хотя раньше планировалось, что отмена пенсионного сбора будет принята отдельным законопроектом.Депутаты решили исключить из доходов общего фонда государственного бюджета сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с покупки иностранной валюты в наличной форме.Пресс-служба Национального банка поприветствовала решение Верховной Рады, назвав его "важным шагом на пути к детенизации валютного рынка".Напомним, с 2015 года в Украине был повышен сбор на общеобязательное государственное пенсионное страхование с операций покупки иностранной валюты физическими лицами с 0,5% до 2%.НБУ неоднократно заявлял, что сбор необходимо отменить, и говорил, что отмена сбора заложена в обновленный меморандум сотрудничества Украины и МВФ.Сбор с валютных операций вводился в 1998 году в качестве временной меры.