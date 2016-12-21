Экономика

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Рада отменила пенсионный сбор при обмене валюты

Рада отменила пенсионный сбор при обмене валюты
Верховная Рада 20 декабря отменила 2%-ный пенсионный сбор по операциям покупки иностранной валюты физическими лицами.
Такая поправка была включена в "бюджетный" законопроект №5132, хотя раньше планировалось, что отмена пенсионного сбора будет принята отдельным законопроектом.

Депутаты решили исключить из доходов общего фонда государственного бюджета сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с покупки иностранной валюты в наличной форме.

Пресс-служба Национального банка поприветствовала решение Верховной Рады, назвав его "важным шагом на пути к детенизации валютного рынка".

Напомним, с 2015 года в Украине был повышен сбор на общеобязательное государственное пенсионное страхование с операций покупки иностранной валюты физическими лицами с 0,5% до 2%.

НБУ неоднократно заявлял, что сбор необходимо отменить, и говорил, что отмена сбора заложена в обновленный меморандум сотрудничества Украины и МВФ.

Сбор с валютных операций вводился в 1998 году в качестве временной меры.

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