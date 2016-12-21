Сегодня отмечают день зимнего солнцестояния: традиции

21 декабря отмечается день зимнего солнцестояния, то есть уже завтра световой день будет постепенно удлиняться.

Зимнее солнцестояние - чуть ли не самый важный день всех времен и народов, о котором известно с давних времен.В Китае, например, до сих пор верят, что 21 декабря поднимается мужская сила природы и начинается новый цикл жизни. В этот день, который в стране называется Дун-чжи, принято чтить память предков. Люди готовят отварные пирожные из рисовой муки. Такие вкусности приносят счастье и благополучие в каждый дом.У древних славян в этот день чествовали божество Коляду. Наши предки также угощали друг друга лепешками в форме солнца. Также важным день зимнего солнцестояния был для девушек.Традиционно, в ночь на 22 декабря гадали на будущее. Теперь же этот день – это удачная возможность для медитаций и загадывание желаний, а также лишение всего негативного, что накопилось за весь год. Знатоки советуют записать все плохое на листке и сжечь его – таким образом вы избавитесь от всего негативного.И самое главное, уверяют психологи, после зимнего солнцестояния, улучшается настроение. Ведь отныне световой день будет постепенно удлиняться, а наступление весны – приближаться.