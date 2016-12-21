Политика

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«Батькивщина» победила на местных выборах в Украине

«Батькивщина» победила на местных выборах в Украине
Партия «Батькивщина» победила на местных выборах 11 и 18 декабря, опередив Блок Петра Порошенко и «Наш край».
Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на брифинге в парламенте.

Политик отметила, что власть проводила избирательную кампанию, исходя из того, что объединенные громады - это сельскохозяйственная земля. Поэтому на выборах в 183 объединенных громадах, которые происходили последние две недели, был «применен максимально грязный админресурс», заявила она.

«Такой вакханалии на выборах со времен Януковича мы не помним. Война на выборах в объединенных громадах происходила именно потому, что Порошенко и аграрная мафия сегодня хотят присвоить нашу сельскохозяйственную землю», - заявила лидер партии.

Напомним, кандидаты в депутаты местных советов от «Батькивщины», по предварительным данным, на выборах в 142 объединенных территориальных громадах (ОТГ) получили 33,5% мест. Также «Батькивщина» получила первое место по количеству голов ОТГ - 10 из 23 партийных выдвиженцев.

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