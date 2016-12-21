«Батькивщина» победила на местных выборах в Украине

Партия «Батькивщина» победила на местных выборах 11 и 18 декабря, опередив Блок Петра Порошенко и «Наш край».

Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на брифинге в парламенте.Политик отметила, что власть проводила избирательную кампанию, исходя из того, что объединенные громады - это сельскохозяйственная земля. Поэтому на выборах в 183 объединенных громадах, которые происходили последние две недели, был «применен максимально грязный админресурс», заявила она.«Такой вакханалии на выборах со времен Януковича мы не помним. Война на выборах в объединенных громадах происходила именно потому, что Порошенко и аграрная мафия сегодня хотят присвоить нашу сельскохозяйственную землю», - заявила лидер партии.Напомним, кандидаты в депутаты местных советов от «Батькивщины», по предварительным данным, на выборах в 142 объединенных территориальных громадах (ОТГ) получили 33,5% мест. Также «Батькивщина» получила первое место по количеству голов ОТГ - 10 из 23 партийных выдвиженцев.