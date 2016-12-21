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Disney побила рекорд по годовому доходу среди киностудий

Disney побила рекорд по годовому доходу среди киностудий
Disney стала первой студией, заработавшей за год в мировом прокате рекордные семь миллиардов долларов.

Финансовый успех компании принесли фантастический боевик «Первый мститель: Противостояние» и мультфильмы «В поисках Дори», «Книга джунглей» и «Зверополис», заработавшие в прокате около миллиарда долларов каждый. Прибыльными для студии также оказались ленты «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (300 миллионов долларов за первую неделю проката), «Доктор Стрэндж» (652 миллиона долларов) и анимационный фильм «Моана» (280 миллионов долларов).

Среди провальных проектов Disney 2016 года — картина «Алиса в Зазеркалье», на которой компания заработала 299 миллионов долларов, и сказка Стивена Спилберга «Большой и добрый великан», собравшая в прокате 117,9 миллиона долларов.

7 декабря американский журнал Forbes составил список самых переоцененных актеров мира. На первой строчке оказался Джонни Депп — на каждый потраченный на актера доллар Депп, по подсчетам издания, принес киностудиям лишь 2,8 доллара. В антирейтинге журнала, посвященном самым провальным фильмам года, первое место занял «Макс Стил» (Max Steel) режиссера Стюарта Хендлера с Беном Уинчеллом и Энди Гарсией. Он заработал 4,4 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете 11 миллионов.

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