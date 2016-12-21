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Дэвид Духовны анонсировал новый музыкальный альбом

Дэвид Духовны анонсировал новый музыкальный альбом
Американский актер Дэвид Духовны начал работу над новой пластинкой.
Фотографию из студии звукозаписи с соответствующей подписью звезда сериала «Блудливая Калифорния» разместил на своей Facebook-странице.

«Записываю вокал для нового альбома», — сообщил Духовны.

 

Это не первый музыкальный релиз для актера. В 2015 году вышла дебютная пластинка исполнителя под названием Hell or Highwater.

Духовны исполнил главные роли в сериалах «Блудливая Калифорния» и «Секретные материалы». Также объявлено, что он появится в третьем сезоне «Твин Пикса», который выйдет в 2017 году.

В январе 2016-го актер получил именную звезду на голливудской Аллее славы.

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