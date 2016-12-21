Дэвид Духовны анонсировал новый музыкальный альбом
21 декабря 2016 г.
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21 декабря 2016 г.
«Записываю вокал для нового альбома», — сообщил Духовны.
Это не первый музыкальный релиз для актера. В 2015 году вышла дебютная пластинка исполнителя под названием Hell or Highwater.
Духовны исполнил главные роли в сериалах «Блудливая Калифорния» и «Секретные материалы». Также объявлено, что он появится в третьем сезоне «Твин Пикса», который выйдет в 2017 году.
В январе 2016-го актер получил именную звезду на голливудской Аллее славы.
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