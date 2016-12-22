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Найден еще один секрет обложки последнего альбома Дэвида Боуи

Найден еще один секрет обложки последнего альбома Дэвида Боуи
Поклонник британского музыканта Дэвида Боуи рассказал об еще одной тайне, которую скрывает его последний альбом Blackstar.

По словам Криса Грея, буклет обложки, который прилагается к виниловому изданию пластинки, содержит несколько цветных 3D-изображений. «Нужно поднести буклет на расстоянии 10 сантиметров от стены в темном помещении и просветить картинки (звезды, мужчину и женщину, надпись «Лазарь») фонариком, и вы получите ряд потрясающе ярких 3D-образов», — объяснил Грей.

Ранее фанаты исполнителя уже отыскали несколько сюрпризов, которые подготовили дизайнеры обложки. «Когда отражаешь пластинкой свет, то сторона А высвечивает птицу в полете. Сторона B — космический корабль», — заявил один из поклонников Боуи Майнард Колског.

Если подставить альбом под лампу ультрафиолетового света, то звезда на обложке начинает сиять люминесцентным синим цветом. А в лучах солнца внутри изображения проявляются скопления галактик.

14 ноября дизайнер Blackstar Джонатан Барнбук рассказал, что «черная звезда» превращается в галактику от солнечного света, но это далеко не единственная тайна пластинки. «На альбоме изображено несколько черных звезд, и каждая символизирует что-то определенное», — отметил Барнбук. Он подчеркнул, что пластинка скрывает множество секретов, которые фанаты Боуи, скорее всего, еще не обнаружили.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.

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