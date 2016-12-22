Найден еще один секрет обложки последнего альбома Дэвида Боуи
22 декабря 2016 г.
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22 декабря 2016 г.
По словам Криса Грея, буклет обложки, который прилагается к виниловому изданию пластинки, содержит несколько цветных 3D-изображений. «Нужно поднести буклет на расстоянии 10 сантиметров от стены в темном помещении и просветить картинки (звезды, мужчину и женщину, надпись «Лазарь») фонариком, и вы получите ряд потрясающе ярких 3D-образов», — объяснил Грей.
Ранее фанаты исполнителя уже отыскали несколько сюрпризов, которые подготовили дизайнеры обложки. «Когда отражаешь пластинкой свет, то сторона А высвечивает птицу в полете. Сторона B — космический корабль», — заявил один из поклонников Боуи Майнард Колског.
Если подставить альбом под лампу ультрафиолетового света, то звезда на обложке начинает сиять люминесцентным синим цветом. А в лучах солнца внутри изображения проявляются скопления галактик.
14 ноября дизайнер Blackstar Джонатан Барнбук рассказал, что «черная звезда» превращается в галактику от солнечного света, но это далеко не единственная тайна пластинки. «На альбоме изображено несколько черных звезд, и каждая символизирует что-то определенное», — отметил Барнбук. Он подчеркнул, что пластинка скрывает множество секретов, которые фанаты Боуи, скорее всего, еще не обнаружили.
Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.
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