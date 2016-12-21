Кустурица объявил о завершении актерской карьеры

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что больше не будет сниматься в кино.

По словам кинематографиста, такое решение он принял после того, как сыграл одну из главных ролей в собственной картине «По млечному пути». Кустурица подчеркнул, что продолжит заниматься режиссурой, так как эта профессия ему гораздо ближе, чем актерское искусство.

«Быть актером и режиссером — это разная работа», — отметил он.



Серб снялся в таких фильмах, как «Вдова с острова Сен-Пьер», «Хороший вор», «Клубничка в супермаркете» и «Пеликан».

Эмир Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд». Его новая лента «По млечному пути», в которой играет Моника Беллуччи, выйдет в прокат 12 января 2017 года.