Кустурица объявил о завершении актерской карьеры
21 декабря 2016 г.
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21 декабря 2016 г.
По словам кинематографиста, такое решение он принял после того, как сыграл одну из главных ролей в собственной картине «По млечному пути». Кустурица подчеркнул, что продолжит заниматься режиссурой, так как эта профессия ему гораздо ближе, чем актерское искусство.
«Быть актером и режиссером — это разная работа», — отметил он.
Эмир Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд». Его новая лента «По млечному пути», в которой играет Моника Беллуччи, выйдет в прокат 12 января 2017 года.
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