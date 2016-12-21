Харьков

  • 547
    •  / 

«Стена» на харьковском участке границы с РФ готова на 50%

«Стена» на харьковском участке границы с РФ готова на 50%
В Харьковской области выполнена уже половина работ по обустройству границы с Российской Федерацией, а на Луганщине такие работы только начали.
"Стена" - это скорее медийное название проекта. Речь идет об интеллектуальной модель охраны государственной границы Украины, где различные технические средства сочетаются и дополняют друг друга. Это позволяет как контролировать линию государственной границы в режиме онлайн, так и оперативно реагировать в случае нарушения», - заявил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко в интервью газете Голос Украины.

Проект финансируется из государственного бюджета.

«Сейчас продолжаются плановые мероприятия по его выполнению на территории Харьковской и Луганской областей. Например, в Харьковской области выполнено уже более 50% работ. В Луганской области работы только начали. А участок отдела "Дергачи", на Харьковщине, использовали как полигон для испытания технических новаций, которые сейчас совместно с учеными внедряем на нашей границе», - рассказал Назаренко.

В то же время он сообщил, что на сегодняшний день обустроены 264,6 км противотанковых рвов, 111,8 км рокадных дорог, 40,6 км контрольно-следовой полосы, 75,7 км заградительного забора.

«Приобрели и уже используем четыре боевых модуля. Оборудовали комплексную систему защиты и государственной границы в большей части Харьковской области. После введения системы визуально-технического наблюдения на участках, которые обустроили - в частности, на отделении "Дергачи" и соседних, количество нарушений минимизировано», - добавил он.

По словам Назаренко проект очень важен, поскольку впервые в Украина строит реальную границу с Россией.

«Это действительно и сооружение, которое позволит повысить эффективность, а риски и угрозы гораздо уменьшить. К сожалению, финансирование достаточно ограничено и не позволяет в полном объеме выполнять проект. В 2015-м из бюджета при проекте почти 1 миллиард гривен были выделены только 400 миллионов. В этом году при проекте 1,200 миллиарда гривен нам выделено всего 200 миллионов, на сегодня профинансировано 175 миллионов. Также остается неурегулированным вопрос по отводу земельных участков - так называемых земель обороны вдоль линии государственной границы», - подытожил он.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3164 грн
100 USD 2626.68 грн
100 EUR 2743.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи