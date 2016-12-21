Харьковские «Пантеры» вышли в лидеры

В Днепропетровске прошли матчи второго тура чемпионата Украины по хоккею среди женских команд, в которых довольно удачно выступили харьковские «Пантеры».

В этом туре не принимала участие команда «Днепровские белки», зато дебютировала еще одна днепровская команда — «Королевы Днепра», которая уже в стартовом матче разгромила лидировавшую после первого тура столичную «Украиночку» — 6:1. Харьковчанки же камня на камне не оставили от кременчугской «Лавины» — 17:0. На следующий день «Украиночка» «отыгралась» на «Лавине» — 12:0, а вот «Пантеры» крупно уступили «Королевам Днепра» — 0:9. Затем «Пантеры» встречались с «Украиночкой» и, выиграв у нее — 4:0, сумели взять реванш за поражение в первом туре в Киеве. А «Королевы Днепра» разнесли в пух и прах «Лавину» — 20:0.Таким образом, после двух туров в турнирной таблице установилось двоевластие: «Пантеры» и «Украиночка» после шести матчей набрали по 12 очков. Однако потенциальными лидерами стали «Королевы Днепра», которые в трех матчах набрали 9 очков, не потеряв пока ни одного. Третий тур пройдет с 13 по 15 января в Кременчуге.