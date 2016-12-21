Харьков

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Принят бюджет Харькова на 2017 год

Принят бюджет Харькова на 2017 год
Харьковский городской совет на очередной сессии 21 декабря утвердил бюджет Харькова на 2017 год.
Общий объем доходов бюджета Харькова установлен на уровне 10 млрд 993,6 млн грн, из них собственные доходы – 6 млрд 721,3 млн грн, трансферты – 4 млрд 272,3 млн грн.

По словам директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, часть финансовых ресурсов города формируется за счет целевых трансфертов, передаваемых из госбюджета в бюджет Харькова. Образовательная (875,5 млн грн) и медицинская (1 млрд 237,1 млн грн) субвенции, а также реверсная дотация в размере 193 млн грн учтены на уровне объемов, определенных в Государственном бюджете на 2017 год.

На реализацию государственных социальных программ бюджету города Харькова (через областной бюджет) предусматриваются субвенции в сумме 2 млрд 156,6 млн грн, в том числе на предоставление льгот и субсидий населению – 1 млрд 134,7 млн грн и выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, выплату помощи на детей-сирот – 1 млрд 021,9 млн грн.

Прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2017 год (с учетом кредитования) рассчитан в объеме 10 млрд 993,6 млн грн, в том  числе по общему фонду – 8 млрд 676,7 млн грн, по специальному фонду –  2 млрд 316,9 млн грн. По сравнению с бюджетом 2016 года, расходы планируется увеличить на 2 млрд 494,8 млн грн, или в 1,3 раза.

Расходы бюджета города Харькова на 2017 год сохранят социальную направленность. На финансирование социально-культурной сферы запланировано 6 млрд 942,9 млн грн, или 63,2% общего объема расходов бюджета города.

За счет бюджетных средств в 2017 году планируется реализация мероприятий в рамках 33 городских целевых программ на общую сумму 7 млрд 497,4 млн грн.

На образование бюджетом города Харькова на 2017 год предусмотрено 2 млрд 416,3 млн грн, из них средства субвенции из государственного бюджета составляют 875,5 млн грн. По сравнению с плановыми показателями 2016 года, расходы на образование увеличены на 52,1 %, в том числе за счет бюджета города – в 2 раза.

По словам Татьяны Таукешевой, в настоящее время остается не урегулированным вопрос финансирования профессионально-технических учебных учреждений. В результате, в бюджете города Харькова на 2017 год на их содержание (без учета средств образовательной субвенции) предусмотрено 192,3 млн грн.

Объем расходов на здравоохранение в 2017 году запланирован в сумме 1 млрд 487 млн грн, из них средства медицинской субвенции составляют 1 млрд 237,1 млн грн.

Одним из приоритетных направлений бюджета города Харькова на 2017 год остается социальная защита и социальное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения. Объем финансирования на реализацию данной программы составляет 181,4 млн грн. По сравнению с показателями 2016 года расходы увеличены в 1,2 раза, или на 26,3 млн грн. В 2017 году будет продолжено предоставление услуг по льготному проезду в метрополитене и наземном электротранспорте студентам, учащимся школ и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной. На это предусмотрено 52 млн 997 тыс. грн.

На реализацию программы «Молодежь Харькова» выделено 44,5 млн грн.

Расходы на физическую культуру и спорт в бюджете города Харькова на 2017 год исчислены в сумме 199,8 млн грн, что на 99,7 млн грн, или в  2 раза, больше плановых показателей 2016 года.

На культуру запланированы расходы в сумме 454,3 млн грн, что на 188,6 млн грн, или в 1,7 раза, больше плановых показателей 2016 года. На  комплексную реконструкцию Харьковского зоопарка предусмотрено 100 млн грн.

Расходы на финансирование сферы ЖКХ предусмотрены в сумме 1 млрд 940,4 млн грн. По сравнению с плановыми показателями 2016 года, финансирование этой отрасли возрастает в 1,2 раза, или на 348,2 млн грн.

На комплексное финансирование дорожного хозяйства направлено 642,7 млн грн. В 2017 году предусматриваются масштабные работы по ремонту внутриквартальных дорог: на 180 объектов будет выделено 90,8 млн грн.

На проведение ремонта дорожного полотна транспортных магистралей предусмотрено 216,2 млн грн. Расходы на строительство и реконструкцию дорог запланированы в сумме 111,7 млн грн.

Также из бюджета города выделяется 60 млн грн на капремонт 40 трамвайных вагонов, 20 млн грн – на приобретение троллейбусов.

Расходы на развитие инфраструктуры города запланированы в сумме 434,3 млн грн. В частности, бюджетные средства будут направлены на реконструкцию трамвайных путей и переездов, контактных сетей – 143,6 млн грн; реконструкцию зданий под центры административных и социальных услуг – 92,5 млн грн; строительство, перекладку и санацию водопроводных, канализационных и тепловых сетей – 66,1 млн грн; реконструкцию жилого фонда – 16,2 млн грн и пр.

На продолжение строительства третьей линии метрополитена от станции «Метростроителей» до станции «Одесская» планируется направить 250,8 млн грн, приводт данные пресс-служба горсовета.

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