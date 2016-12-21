В Харькове снимают документальный фильм о ветеранах АТО

В Харькове стартовали съемки документального фильма «Рассказывая истории ветеранов». Его героями станут пять участников АТО, вернувшиеся домой.

У каждого — своя жизнь, своя судьба, свое будущее, но одна на всех война, которая, наверное, уже никогда не уйдет из их жизни и их мыслей. Авторы фильма предложили им рассказать свои истории для того, чтобы те, кто не был в зоне АТО, и те, кто оттуда вернулся, хоть немного, но стали ближе и понятнее друг другу.Съемочная группа работает в Харькове и области, записывая беседы с героями в самых разных местах — днем на рабочем месте в офисе IT-компании, ночью на вокзале, куда бойцы возвращаются с курса реабилитации после ранения или после утреннего обхода в больнице, где ветераны проходят протезирование. Участники АТО — кто сразу и активно, кто постепенно и с усилием, но возвращаются к мирной жизни. Обладая бесценным, невыразимым опытом войны, они постепенно учатся жить среди людей, которые о войне почти ничего не знают, и это столкновение двух миров им приходится осмыслять самостоятельно, каждому — по-своему. ОО «Линия согласия», организовавшая съемки фильма, уже третий год работает с этой темой социально-психологическими методами. Фильм — попытка используя возможности киноискусства, выйти на новую, широкую аудиторию телевидения.Идея фильма родилась из предыдущего этапа проекта «Гражданский пиксель» — серии встреч, во время которой ветераны рассказывали о своем военном опыте, а актеры театра «Прекрасные цветы» воплощали эти истории в импровизационных сценах. Рассказанное на этих встречах, ценнее, чем отдельный проект, а сами рассказчики заслуживают быть услышанными тысячами людей, считает координатор проекта, представитель «Линии согласия» Ольга Ладия-Щербакова: «Осмысливать войну важно через конкретные истории конкретных людей. Из таких историй, наверное, будет складываться настоящая правда о том, что это за война, для чего она нам, как нам с ней быть».Режиссером стал Дмитрий Коновалов - основатель студии «Док кино трансформация», автор 8 документальных фильмов, участник фестивалей AFI DOCS Film Festival (США), AT Film Festival (Польша, получил специальный приз жюри), Docudays, Кинодок (2-е место), победитель конкурса фильмов «Від Серця до Серця». Дмитрий присоединился к проекту весной, записывая встречи «Гражданского пикселя»: «Это был очень интересный и важный материал. Мы смонтировали ролик, и он нам понравился. Тогда мы стали думать, как использовать этот материал, и родилась идея фильма».Документалист признается, что съемки могут быть тяжелыми и непредсказуемыми — говорить на камеру о сокровенном очень непросто. Но генеральную линию он старается соблюдать: «Мы снимаем через частные истории большую проблему — колоссальную поляризацию общества, в котором защитники Отечества являются чуть ли не изгоями. Люди настолько боятся, отторгают от себя сам факт того, что война рядом, что все, что напоминает им об этой проблеме, является угрозой их образу жизни, и ветераны в том числе».Но, уточняет режиссер, это — всего лишь одна из возможных линий фильма, его отправная точка: «Мы все вместе отправляемся в это путешествие, и, как это бывает в документалистике, сами не знаем, что у нас получится в итоге», — предупреждает Дмитрий Коновалов.Один из героев фильма, разведчик 42-го батальона теробороны, доброволец Кирилл Золотарев, участвовать в съемках согласился сразу: «Меня спросили: «Будешь?». Я говорю: «Буду». Потому что проект мне кажется важным. Это возможность дать ответы на вопросы, которые задают не из любопытства, а потому что это для них на самом деле важно. Это разговор с тем, кто тебя ценит. Вообще, я давно знаю Ольгу, доверяю ей, поэтому долго думать тут нечего. Жизнь вообще - простая штука, нужно всего лишь не упускать возможность сделать хорошее дело. Уверен, многие ветераны думают так же».Эфирная премьера фильма, обещают авторы, состоится в конце февраля на одном из украинских национальных каналов. Для героев картины и их близких в Харькове пройдет допремьерный показ. Больше всего она переживает, признается Ольга Ладия-Щербакова, о том, понравится ли фильм снимавшимся в нем ветеранам.