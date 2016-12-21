Мы с мужем думаем над усыновлением ребенка. Подскажите, пожалуйста, каким критериям должны отвечать усыновители?

Марина





Усыновление — это принятие усыновителем в свою семью ребенка на правах дочери или сына, которое осуществляется на основании решения суда, разъяснили в Министерстве социальной политики Украины.Усыновителем ребенка может быть дееспособное лицо в возрасте не моложе 21 года, за исключением, когда усыновитель является родственником ребенка. Кроме того, потенциальный усыновитель должен быть старше ребенка, которого он желает усыновить, не менее чем на 15 лет. Усыновителями могут быть как супруги, так и лица, не состоящие в браке — при условии, что они являются гражданами Украины.Усыновителями не могут быть лица:— ограниченные в дееспособности;— признанные недееспособными;— лишенные родительских прав, если эти права не были восстановлены;— которые были усыновителями (опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями) другого ребенка, но усыновление было отменено или признано недействительным (была прекращена опека, попечительство или деятельность приемной семьи или детского дома семейного типа) по их вине;— находящиеся на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансере;— злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическими средствами;— не имеющие постоянного места жительства и постоянного заработка (дохода);— страдающие заболеваниями, перечень которых утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 20.08.2008 г. № 479 «Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 24.10.2008 г. за № 1022/15713;— являющиеся иностранцами, которые не состоят в браке, кроме случаев, когда иностранец является родственником ребенка;— осужденные за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные статьями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Уголовного кодекса Украины или имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение других преступлений.Не могут быть усыновителями люди одного пола, а также те, чьи интересы вредят интересам ребенка.Граждане Украины, которые желают усыновить ребенка, обращаются с письменным заявлением в службу по делам детей по месту жительства. Заявление может быть написано в присутствии работника службы по делам детей и заверено им. Если один из супругов не может лично явиться в службу по делам детей для написания заявления — его нотариально заверенное заявление может подать жена или муж.