Экс-заместитель главы «Нафтогаза» времен Виктора Януковича застрелился при попытке задержания

На Винничине застрелился бывший заместитель главы НАК «Нафтогаз Украина» времен Януковича Геннадий Юрьев.

Каксообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook, сегодня, 21 декабря, работники военной прокуратуры пришли к его дому для проведения задержания."После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственной группой был обнаружен труп бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины», который вероятно совершил выстрел из огнестрельного оружия во время проникновения", - написала Сарган.Правоохранители пришли к Юрьеву для проведения его задержания в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч 5 статьи 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, - ред.)."Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств ГАО «Черноморнефтегаз» НАК «Нафтогаз Украины» при закупке самоподъемных плавучих буровых учреждений был проведен ряд обысков", - сообщила Сарган.Юрьев фигурировал в расследовании относительно злоупотреблений на государственных тендерах.