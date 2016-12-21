Почему из харьковского метро эвакуировали пассажиров

На платформе станции Харьковского метрополитена "Метростроителей" произошло задымление. Пассажиров попросили покинуть станцию, сообщили очевидцы в социальных сетях.

"Ехали в последнем поезде перед закрытием, остановились ещё в тоннеле, запах был ужасный", - пишет одна из пассажирок.Как рассказали в пресс-службе метрополитена, станция "Метростроителей" действительно закрыта для пассажиров из-за задымления. "Причины выясняются. Посадка/высадка производится на станции "Защитников Украины", - сообщили в метро.По информации помощника начальника Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина, сообщение о задымлении поступило спасателям в 17.02 от диспетчера метрополитена. По предварительным данным, задымление произошло на перегоне между станциями "Метростроителей" и "Защитников Украины"."По словам диспетчера, источник задымления находится снаружи. Дым затянуло в метро вытяжками, через которые воздух поступает на станции. Сейчас спасатели проводят обследование участка, чтобы найти источник задымления", – сообщил Лупандин.По последней информации пресс-службы метрополитена, задымление на станции произошло из-за того, что дым затянуло снаружи по системе вентиляции.