В Харьковской области ждут усыновления более тысячи детей

Как сообщила начальник областной службы по делам детей облгосадминистрации Ольга Шевченко, это 1% всего десткого населения области.
По информации службы по делам детей, усыновлению подлежат 1174 ребенка
, из них:
- в возрасте 0-5 лет – 75 детей,
- 5-11 лет – 276,
- 11-17 лет – 823.
На учете в Харьковской области состоят 94 пары и 34 одиноких человека, которые хотят усыновить
. Из них:
- в возрасте до 40 лет – 53 пары и 19 одиночек,
- 40-50 лет – 36 и 14,
- старше 50 лет – 5 и 1.
"В 2016 году сняты с учета 112 кандидатов. 67 из них взяли на воспитание или усыновили ребенка. Остальные отказались от этой идеи. Причины разные. Например, некоторые узнали, что ждут собственного ребенка", – сообщила Шевченко.
Она добавила, что будущие родители в 90% случаев хотят усыновить маленького ребенка - до 5 лет.