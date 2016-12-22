Общество

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В Харьковской области ждут усыновления более тысячи детей

В Харьковской области ждут усыновления более тысячи детей
На 1 октября 2016 г. в Харьковской области было зарегистрировано 4 тыс. 305 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Как сообщила начальник областной службы по делам детей облгосадминистрации Ольга Шевченко, это 1% всего десткого населения области.

По информации службы по делам детей, усыновлению подлежат 1174 ребенка, из них:

  •     в возрасте 0-5 лет – 75 детей,
  •     5-11 лет – 276,
  •     11-17 лет – 823.

На учете в Харьковской области состоят 94 пары и 34 одиноких человека, которые хотят усыновить. Из них:

  •     в возрасте до 40 лет – 53 пары и 19 одиночек,
  •     40-50 лет – 36 и 14,
  •     старше 50 лет – 5 и 1.

"В 2016 году сняты с учета 112 кандидатов. 67 из них взяли на воспитание или усыновили ребенка. Остальные отказались от этой идеи. Причины разные. Например, некоторые узнали, что ждут собственного ребенка", – сообщила Шевченко.

Она добавила, что будущие родители в 90% случаев хотят усыновить маленького ребенка - до 5 лет.

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