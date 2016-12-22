Харьковские правоохранители нашли 200 кубов нелегальной древесины

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, во время проведения санкционированных судом обысков на одном из лесоперерабатывающих предприятий Харькова обнаружено около 20 куб. м дуба, 70 куб. м сосны и 100 куб. м пиломатериала.
На большинстве лесопродукции отсутствуют бирки, которые бы подтвердили ее законное происхождение, а имеющиеся - не соответствуют сорту и породе дерева. Лес завезли на предприятие несколькими грузовиками накануне.
По предварительной информации, при порубке леса должностные лица лесхозов области в сговоре с субъектами хозяйствования в лесоперерабатывающей отрасли незаконно завладели древесиной.
Обнаруженную лесгоспродукцию изъяли, готовится ходатайство о наложении на нее ареста, проверяется ее происхождение.
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).