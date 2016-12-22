Экономика

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В Украине ускорился рост промышленного производства

В Украине ускорился рост промышленного производства
Рост промышленного производства в Украине в ноябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2015 года, ускорился до 3,7% с 0,8% месяцем ранее.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем 2016 года, в ноябре рост промпроизводства сократился до 0,8% после 5,7% роста в октябре к сентябрю.

С начала года, за январь-ноябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2,1%.

По информации Госстата, наибольший прирост промпроизводства в январе-ноябре 2016 года по сравнению с прошлым годом зафиксирован в перерабатывающей промышленности – на 3,4%, производстве электроэнергии, газа и пара – на 1,8%. В то же время в в добывающей промышленности наблюдался спад на 0,4%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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