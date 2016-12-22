Время увлекательных историй: в Харькове воры наглеют на глазах

Криминальный мир в последнее время совершенно обнаглел. Даже видавшие виды правоохранители диву даются – насколько дерзкие преступления порой совершают правонарушители.
Светлана Игоревна, проживающая на Салтовке, рассказывает: на днях к ней наведались молодые мужчины. Назвавшись представителями коммунальных служб, они предложили заключить договор с КП, предоставляющими услуги по отопление и водоснабжению.
– Объяснили, что электропровода, по которым поступает ток, трубы, по которым течет вода, подается газ и тепло, — это система коммуникаций, обеспечивающая жизнедеятельность нашей квартиры. А гарантия поступления этих ресурсов — грамотно оформленный договор с поставщиком, который должен заключить потребитель на 2017-й год, – рассказывает она. – А чтобы в офисах коммунальных служб не создавать очереди, коммунальщики приняли решение заключить такие договоры с потребителями непосредственно по месту жительства. Договор, который я должна была подписать, – на нескольких листах, мелким шрифтом, непонятными казенными фразами. Дочитать его до конца я не смогла, поэтому сказала, что дождусь сына. А соседи, к которым тоже наведались «коммунальщики», рассказали, что в конце этого документа была приписка, обязывающая человека, подписавшего эти бумаги, выплатить определенную сумму денег конкретному лицу.
В КП «ХТС» подтвердили: действуют мошенники, поскольку сотрудники коммунального предприятия договоров на дому не заключают и не перезаключают. Эту же информацию подтвердили и на других коммунальных предприятиях.
Как сообщили в Национальной полиции в Харьковской области, массового характера этот вид мошенничества еще не набрал – пока это разовые случаи.
– Наверное потому, что люди с такими заявлениями не обращались к правоохранителям, – предполагает ведущий специалист отдела коммуникаций ГУ НП в Харьковской области Александра Алексеева.
Между тем фантазия мошенников не перестает удивлять даже правоохранителей. Так, в последнее время у доверчивых стариков активно выманивают отложенные на черный день сбережения под предлогом обмена денег.
– Мошенники представляются соцработниками и заявляют, что в стране начинается экстренный обмен старых денег и надо на время забрать купюры, чтобы переписать их номера, – рассказывает Александра. – Либо объявляют о том, что стартовала денежная реформа и все старые купюры нужно поменять на новые. И вручают пожилым людям либо календарики, либо сувенирные купюры.
Льготные окна мэрия не ставит
Еще один популярный обман – установка окон «на дармовщинку».
– К маме пришли двое мужчин крепкого телосложения в сопровождении женщины, представились сотрудниками горсовета и сообщили, что мэрия не только устанавливает бесплатно водомеры ветеранам войны и другим льготным категориям, но и окна по льготной цене – всем пенсионерам. Мол, по программе городского головы в рамках мероприятий по энергосбережению, – делится дочь пенсионерки Юлия. -- Никаких документов, подтверждающих, что они являются сотрудниками горсовета, не показали.
Между тем в мэрии говорят: программа по установке бесплатных счетчиков воды харьковчанам-льготникам действительно есть. А вот дешевые окна для пенсионеров – это происки аферистов.
– Если в подъездах есть деревянные рамы окон, которые находятся в аварийном состоянии, мы заменяем их на пластиковые. Но в соответствии со сформированным списком, их количество исчисляется единицами. Замену же окон в квартирах мы не производим, и никакие подрядные организации к этому не привлекаем, -- удивились в Департаменте жилищного хозяйства горсовета.
Правоохранителям известны и другие случаи манипуляции мошенников. Причем, помимо уже классических схем обмана – когда аферисты предлагают «акционные» окна от известных производителей, а получив предоплату — исчезают, появилась новая услуга: профилактическая проверка окон.
– Мошенники сообщают об общегородской акции по профилактике окон и подготовке квартир к холодному периоду, в рамках которой и проводится проверка. Мастер изучает окна и... выявляет страшные проблемы – если их не исправить, последствия могут быть очень серьезными. А посему требуется не просто задуть герметиком небольшую трещину под подоконником, но и поменять подоконник, а также откосы, заложить утеплитель, заменить фурнитуру... В результате озвучивается немалая сумма. Рассчитано это в основном на стариков и женщин, которые в оконных проблемах не разбираются и расценок на такие работы не знают. Если человек не спешит расстаться с деньгами, ему обещают заманчивую скидку.
– Это тоже мошенничество, – предупреждает директор Департамента по делам коммуникации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
Действуют очень дерзко
Под видом коммунальщиков работают и «домушники».
– Незваные гости, представившись сотрудниками коммунальных служб, сообщают о якобы плановой проверке труб на предмет течи либо установленных в квартире счетчиков, – рассказывает Александра Алексеева. – Как правило, работают в паре: пока один отвлекает на себя внимание хозяина, другой – шарит по пустым помещениям в поисках ценных вещей, денег, телефонов и т. д.
В последнее время, по словам Александры Алексеевой, воры орудуют настолько нагло и дерзко, что это удивляет даже полицию. Так, на днях домушник пытался вынести работающий телевизор прямо из-под носа хозяина
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– Около двух часов ночи 54-летний житель Дергачей, находясь в собственной квартире, смотрел по телевизору фильм. Вдруг в комнату ворвался неизвестный молодой человек, подошел к телевизору, схватил его и попытался вынести. Хозяин кинулся к нему и спросил, что происходит. Грабитель молча схватил с комода мобильный телефон вместе с зарядным устройством и выбежал из квартиры. Утром вора задержали, теперь грабителю грозит провести восемь лет за решеткой, – рассказывает Александра Алексеева.
Еще одну историю с дерзким ограблением квартиры буквально на глазах соседей рассказала Роза Сергеевна, проживающая в многоэтажке на ул. Академика Павлова.
– Мы сидели на скамейках у подъезда. Подъехала машина, в которой перевозят мебель. Из нее вышли двое мужчин – здоровые, все в черном. Зашли в подъезд, подперли дверь и через время стали выносить из квартиры Алексея Павловича, которая находится на первом этаже в аккурат напротив входа в подъезд, бытовую технику, мебель, какие-то коробки с вещами. Сам же хозяин в это время был на работе. Это было настолько в открытую, на глазах как минимум пяти человек, что мы даже и подумать не могли, что орудуют воры. Поинтересовались: «А что, Алексей Палыч переезжает?». Грузчики говорят: «Да, новую квартиру купил». Так, буквально у нас на глазах его квартиру и обнесли, – рассказывает женщина.
А вот на Московском проспекте соседи оказались более бдительными.
– Трое неизвестных несколько дней ходили под окнами одного из домов, расположенного по Московскому проспекту, даже не пытаясь соблюсти какую-то конспирацию. Жильцы стали звонить в полицию. Прибыв по указанному адресу в первый раз, патрульные ничего подозрительного не обнаружили. А вот при повторном вызове заметили включенный свет, открытое окно, а в доме -- гражданина. Тот тоже увидел полицейских и бросился лезть через окно, где его и приняли на руки, – рассказывает Александра Алексеева. – 35-летний домушник просчитал, когда хозяев не будет дома. Дождавшись их отъезда, отжал раму, выдрал москитную сетку и влез внутрь.
В одной из харьковских фирм по установке замков говорят, что клиентов у них прибавилось.
– Люди устанавливают «хитрые» замки, блокаторы. Они говорят, что часто кражи происходят после того, как хозяева утеплили стену. И предполагают, что альпинисты-ремонтники были наводчиками, – поделились догадками сотрудники фирмы.
Банкоматы грабит вирус
Не перестают совершенствоваться и киберпреступники, изобретая новые способы кражи из банкоматов. Ловушки для наличных, считывающие устройства, специальные накладки на клавиатуру – это уже вчерашний день. Несколько месяцев назад правоохранители задержали киберпреступников, которые грабили банкоматы при помощи программного обеспечения.
– Вирусная программа проникала в сервисную часть банкомата и снимала деньги. При этом вирус запрещал операционной системе обращаться на основной сервер банка, а после совершения кражи зачищал следы своего присутствия, – рассказал начальник регионального управления киберполиции по Харьковской, Полтавской и Сумской областям Валерий Береза.