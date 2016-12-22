Время увлекательных историй: в Харькове воры наглеют на глазах

Льготные окна мэрия не ставит

Действуют очень дерзко

Банкоматы грабит вирус

Не перестают совершенствоваться и киберпреступники, изобретая новые способы кражи из банкоматов. Ловушки для наличных, считывающие устройства, специальные накладки на клавиатуру – это уже вчерашний день. Несколько месяцев назад правоохранители задержали киберпреступников, которые грабили банкоматы при помощи программного обеспечения.



– Вирусная программа проникала в сервисную часть банкомата и снимала деньги. При этом вирус запрещал операционной системе обращаться на основной сервер банка, а после совершения кражи зачищал следы своего присутствия, – рассказал начальник регионального управления киберполиции по Харьковской, Полтавской и Сумской областям Валерий Береза.