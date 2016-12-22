Новогодние утренники подорожали

Корреспондент «Вечернего Харькова»
поинтересовалась, в какую сумму это обойдется родителям.
Бесплатные утренники, как правило, организуют для детей льготного контингента. Так, по данным директора управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Олега Яцины, детские утренники пройдут 28 декабря во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, 30 декабря и 5 января — в малом зале ХНАТОБа и в театрах. Кроме того, 13 января откроется выставка елочных игрушек «Новогоднее сияние» в областном методическом центре культуры и искусства.
— Главное же событие — губернаторская елка — пройдет в Харьковском театре оперы и балета 29 декабря, — говорит Олег Яцына.
Ребятишек, которые не попадают в число бесплатных счастливчиков, родители могут сводить на платные развлечения, а их предлагается масса — на любой вкус и кошелек.
Причем, утренники устраивают не только для школьников, но и для совсем крох. Например, в детском клубе «Фуфуке» проводят утренник для малышей и дошкольников с мастер-классами. Это удовольствие обойдется родителям в 350 грн. (это только стоимость детского билета). Но эта цена — не предел.
Так, научное шоу «Открывашка» предлагает встретить Новый год программой новогодних открытий. На шоу обещают даже оригинальные сладости — научное криомороженое, которым дадут полакомиться каждому ребенку. Стоимость детского билета — 500 грн., в день праздника — 600 грн. А еще детишкам предлагают отметить Новый год в банкетном зале ресторана. За это развлечение обойдется минимум в 700 грн., стоимость детского билета: 500 грн. (в день праздника 600 грн.), стоимость взрослого билета: 200 грн. (в день праздника 250 грн.).
Детские утренники организовывают не только в Харькове. В Дергачах, например, такой праздник обойдется в 450 грн (билет на двоих — взрослого и ребенка). Организаторы обещают за эти деньги полуторачасовое интерактивное представление с подвижными играми, посещением избушки Бабы-Яги и дома Деда Мороза. В конце программы два инструктора прокатят маленьких гостей на лошадях.
Но можно найти и бюджетные варианты. Так, в ККЗ «Украина» из любимых всеми детишками ярких воздушных шаров возведут сказочный замок, из шаров «сошьют» даже костюмы жителей страны, создадут впечатляющий водопад и из шаров «вырастят» новогоднюю елку. Стоимость путешествия в невесомую страну Шарляндию — от 50 до 200 грн. Для детей до пяти лет без предоставления им отдельного места вход бесплатный.
А Мастерская карамели на Пушкинской, 64 приглашает на новогодние встречи с карамельным Дедом Морозом. В стоимость билета (200 грн.) включен сладкий подарок.
Еще одно сравнительно недорогое предложение — новогоднее представление на льду. 50 воспитанников днепропетровской балетной школы покажут одновременно мастерство фигурного катания, хореографии, циркового искусства и акробатики на льду. Стоимость детского билета — 80 грн.
А еще за 70 грн чадо можно ненадолго отправить в космос (детишек до 4 лет пустят во Вселенную бесплатно при предъявлении копии или оригинала свидетельства о рождении, но без предоставления места). Харьковский планетарий приглашает на новогодние видеошоу для детей «Новогодние приключения космических роботов». Ребятам обещают удивительные миры, неожиданные встречи, впечатляющие явления космоса.
Семьи, которые предпочитают камерные праздники, могут придумать собственный сценарий и назначить Дедушкой Морозом кого-либо из членов семьи. Бархатный костюм новогоднего дедуни для взрослого разного цвета (синего, бордо, красного) можно приобрести от 500 до 2000 грн. В комплект входят шуба, шапка, варежки, пояс, мешок, борода, волосы.
Аренда костюма стоит от 150 до 250 грн/сутки (чем ближе к празднику, тем дороже). А еще можно нарядить малыша в Деда Мороза: за прокат костюма для мальчика 4–5 лет (в комплекте — штанишки, жилет, шапка, борода) придется заплатить 100 грн плюс залог.
Череда праздников продолжится и после Нового года
8 января Харьковский художественный музей приглашает на детский утренник «Сияние Вифлеемской звезды».
5–12 января в Харьковской областной универсальной научной библиотеке пройдет книжная выставка «Добрый вечер, святой вечер!». 6–14 января жителям и гостям области предлагают отметить Рождество в Национальном музее Сковороды «Ангелы сближаются».
9–23 января в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет выставка «Рождественский подарок Слобожанщины».
13–14 января на площадке возле ХНАТОБа и около памятника Шевченко пройдет фестиваль вертепов.