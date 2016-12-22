Новогодние утренники подорожали

В городских концертных и театральных залах начались детские утренники. Для детишек предлагают развлечения на любой вкус: организаторы обещают развеселить даже годовалых малышей.

Череда праздников продолжится и после Нового года

8 января Харьковский художественный музей приглашает на детский утренник «Сияние Вифлеемской звезды».

5–12 января в Харьковской областной универсальной научной библиотеке пройдет книжная выставка «Добрый вечер, святой вечер!». 6–14 января жителям и гостям области предлагают отметить Рождество в Национальном музее Сковороды «Ангелы сближаются».

9–23 января в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет выставка «Рождественский подарок Слобожанщины».

13–14 января на площадке возле ХНАТОБа и около памятника Шевченко пройдет фестиваль вертепов.