В Харькове пройдет аукцион поделок «особенных» детей из Донецка

Вырученные от продажи изделий деньги пойдут на теплую обувь и одежду для «особенных» ребят из бахмутского интерната.

Помочь маленьким хенд-мейкерам вызвались харьковские активисты.— В интернате № 40, который находится возле Бахмута, учатся около 160 «особенных» детей из близлежащих сел, — рассказывает инициатор аукциона журналист Ольга Калиниченко. — Многие из них – из благополучных семей, которых родители забирают домой на каждые выходные.Но, по ее словам, родительскую заботу чувствуют не все ребята.— Там есть дети, которые постоянно находятся в интернате, — поясняет Ольга Калиниченко. — Это происходит по нескольким причинам: либо родители алкоголики, либо дома попросту нечего есть. Помимо этого, в интернате есть восемь детей, которым даже одеться не в что, – их забрали из зоны АТО в чем были. И по сути – они сейчас раздеты и разуты.Узнав об этой проблеме, активисты сразу стали искать способы ее решения. Выход нашли необычный – «творческий». Они придумали не только, как собрать деньги на нужды детей, но и как сделать так, чтобы ребята смогли проявить при этом свой творческий потенциал.— На аукционе будут выставлены около 50 детских поделок: шкатулки цветочные букеты, картины и многие другие интересности, — обещает Ольга Калиниченко. — Фантазировали дети с помощью бумаги, бисера, красок и соломы.К исполнению работ приложил руку каждый из 160 воспитанников интерната.— Кто-то нарисовал на картинке солнышко, кто-то прилепил соломку, — улыбается Ольга.На вырученные от продажи детских изделий деньги активисты планируют обуть и одеть ребят по-зимнему.Аукцион состоится в субботу, 24 декабря, по адресу: ул. Плехановская, 66 (ст. м. «Спортивная», в здании магазина «Книголенд»). Начало аукциона в 13.00. Стартовая цена поделок от 100 до 200 грн.Кроме этого, активисты просят небезразличных людей приносить обувь и одежду, а также нужные для жизни, по их мнению, вещи для ребят 6-16 лет.