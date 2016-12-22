Общество

  • 240
    •  / 

В Харькове пройдет аукцион поделок «особенных» детей из Донецка

В Харькове пройдет аукцион поделок «особенных» детей из Донецка
Вырученные от продажи изделий деньги пойдут на теплую обувь и  одежду для «особенных» ребят из бахмутского интерната.
Помочь маленьким хенд-мейкерам вызвались харьковские активисты.

— В интернате № 40, который находится возле Бахмута, учатся около 160  «особенных»  детей из близлежащих сел, — рассказывает инициатор аукциона журналист Ольга Калиниченко. — Многие из них – из благополучных семей, которых родители забирают домой на каждые выходные.

Но, по ее словам, родительскую заботу чувствуют не все ребята.

— Там есть дети, которые постоянно находятся в интернате, — поясняет Ольга Калиниченко. — Это происходит по нескольким причинам: либо родители алкоголики, либо дома попросту нечего есть. Помимо этого, в интернате есть восемь детей, которым даже одеться не в что, – их забрали из зоны АТО в чем были. И по сути – они сейчас раздеты и разуты.

Узнав об этой проблеме, активисты сразу стали искать способы ее решения. Выход нашли необычный – «творческий». Они придумали не только, как собрать деньги на нужды детей, но и как сделать так, чтобы ребята смогли проявить при этом свой творческий потенциал.

— На аукционе будут выставлены около 50 детских поделок: шкатулки цветочные букеты, картины и многие другие интересности, — обещает Ольга Калиниченко. —  Фантазировали дети с помощью бумаги, бисера, красок и соломы.

К исполнению работ приложил руку каждый из 160 воспитанников интерната.

— Кто-то нарисовал на картинке солнышко, кто-то прилепил соломку, — улыбается Ольга.

На вырученные от продажи детских изделий деньги активисты планируют обуть и одеть ребят по-зимнему.

Аукцион состоится  в субботу, 24 декабря, по адресу: ул. Плехановская, 66 (ст. м. «Спортивная», в здании магазина «Книголенд»). Начало аукциона в 13.00. Стартовая цена поделок от 100 до 200 грн.

Кроме этого, активисты просят небезразличных людей приносить обувь и одежду, а также нужные для жизни, по их мнению, вещи для ребят 6-16 лет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3164 грн
100 USD 2626.68 грн
100 EUR 2743.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи