Около сотни харьковчан погибли в АТО за время «перемирия»

Военные не верят в силу соглашений

Бойцов косит тяжелая артиллерия

В Дергачах объявлен траур

Раненые продолжают поступать

— Сейчас в Харьковском военном госпитале находится около десяти украинских военных, но эта цифра постоянно меняется, — говорит психолог Военно-медицинского клинического центра Северного региона Павел Базиль. — Чаще всего поступают бойцы с осколочными или пулевыми ранениями. Есть также жертвы неосторожного обращения с оружием.

В память о погибших спикер парламента Андрей Парубий объявил во время сессии 20 декабря минуту молчания. Очевидно, что ни Минское соглашение от сентября 2014 года, ни подписанное в феврале 2015 года от гибели украинских военных не спасают. Представители Североатлантического альянса вообще назвали последние несколько месяцев боевых действий в АТО рекордно критическими.После последнего заседания Совета Россия – НАТО на уровне послов генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал свое негодование по поводу критической ситуации, сложившейся в Донбассе.— Нарушение режима прекращения огня достигло рекордного за последние несколько месяцев уровня, — говорится в заявлении Йенса Столтенберга, опубликованном на сайте НАТО. — Тяжелое вооружение не отведено. Наблюдатели ОБСЕ неоднократно становились объектами обстрелов.Тем не менее Йенс Столтенберг считает, что Минские соглашения могут обеспечить урегулирование конфликта, если все подписанты будут в полной мере выполнять свои обязательства.Однако украинские военные веру в «чудесное» действие этих соглашений давно потеряли.— Минские договоренности о прекращении огня не действуют, — говорит спикер АТО Леонид Матюхин. — Боевики не придерживались их с самого начала.По словам Леонида Матюхина, сейчас ситуация в АТО на самом деле критическая. И дело не только в количестве обстрелов, но и в технике, из которой боевики открывают огонь по украинским позициям.— Боевики используют запрещенное Минскими соглашениями оружие: 152- и 122-миллиметровую артиллерию и минометы 120 калибра, — подчеркивает спикер АТО. — Бывают дни, когда половина обстрелов происходит при помощи такой техники.В Харьковском областном военном комиссариате подтверждают: больше всего жизней украинских военных на фронте забирает именно тяжелая артиллерия.— Можно выделить три наиболее распространенные причины гибели украинских военных на фронте, — говорит заместитель областного военного комиссара по работе с личным составом Андрей Семенович. — Больше всего погибших – от минометного обстрела, за ним следуют подрыв на мине или на растяжке, на последнем месте – огнестрельные ранения.Так, 10 декабря минометный обстрел унес жизни троих военнослужащих-контрактников 92-й отдельной механизированной бригады: Виктора Клименко, Андрея Лелякина и Владимира Шоломинского. Они погибли возле села Красногоровка от запрещенной для использования в АТО, согласно Минским договоренностям, мины 120 калибра. Погибшие харьковчане – родом из Первомайского, Барвенковского и Волчанского районов. Каждому не исполнилось еще сорока лет. У них остались семьи, у двоих – по двое детей. Владимир Шоломинский в своем последнем бою собой прикрыл товарища и спас ему жизнь ценой своей.Спустя неделю – 18-19 декабря – новые потери, когда боевики под прикрытием тяжелой артиллерии попытались прорваться в районе так называемой Светлодарской дуги.— Это условная линия между Дебальцевом, которое удерживается проросийскими боевиками и украинскими воеными, — поясняет спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. — Для Украины эта территория очень важна по нескольким причинам: во-первых, там находится водохранилище, и в случае его захвата боевиками есть риск, что без воды останутся близлежащие населенные пункты. Во-вторых, здесь размещена Углегорская ТЭЦ. В случае ее захвата сепаратисты могут обрубить для населения свет. К тому же территорию города они могут использовать как плацдарм для дальнейших военных действий.— Со стороны боевиков по украинским военным последовали три огнестрельных налета, каждый из них длился от трех до шести часов, — сообщил начальник объединенного оперативного штаба ВСУ генерал-лейтенант Александр Сирский. — Всего по нашим позициям они выпустили 34 снаряда калибра 122 мм и 694 мины калибра 120 и 82 мм.По его словам, огонь из артиллерии и минометов противник вел из оккупированных населенных пунктов: Калиновки, Углегорска, Дебальцево. Что примечательно, эти районы в соответствии с Минскими соглашениями боевики давно должны были освободить.Под обстрелами на Светлогорской дуге, по данным штаба ВСУ, погибли пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть получили ранения и еще десять контужены и травмированы.Среди погибших – харьковчанин, военнослужащий 54-й бригады, боец группы быстрого реагирования Роман Радивилов из Дергачей. На фронт Роман попал по мобилизации в 2014 году, воевал за донецкий аэропорт, где был контужен, но продолжал служить. Лишь после второй контузии вернулся домой подлечиться, однако затем снова записался в ряды добровольцев. 18 декабря во время массированного артиллерийского обстрела он погиб на высоте «Варяг» на Светлодарской дуге. Похороны Романа состоялись в четверг, 22 декабря. В Дергачах объявлен трехдневный траур.— За три года войны на передовой погибли 120 бойцов из Харькова и области. Самому юному был 21 год, самому старшему – 57, — констатирует Андрей Семенович.Судя по данным областного военкомата, ребята погибали практически в равном количестве и в 2014 году (в разгар военных действий), и в 2015-м, и в 2016-м, когда уже действовало так называемое перемирие. Так, в 2014 году погибли около 45 харьковчан, в 2015-м – 40, в 2016-м – 35.Такая вот непризнанная война: погибшие есть, а войны – нет.