Около сотни харьковчан погибли в АТО за время «перемирия»

В память о погибших спикер парламента Андрей Парубий объявил во время сессии 20 декабря минуту молчания. Очевидно, что ни Минское соглашение от сентября 2014 года, ни подписанное в феврале 2015 года от гибели украинских военных не спасают. Представители Североатлантического альянса вообще назвали последние несколько месяцев боевых действий в АТО рекордно критическими.
Военные не верят в силу соглашений
После последнего заседания Совета Россия – НАТО на уровне послов генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал свое негодование по поводу критической ситуации, сложившейся в Донбассе.
— Нарушение режима прекращения огня достигло рекордного за последние несколько месяцев уровня, — говорится в заявлении Йенса Столтенберга, опубликованном на сайте НАТО. — Тяжелое вооружение не отведено. Наблюдатели ОБСЕ неоднократно становились объектами обстрелов.
Тем не менее Йенс Столтенберг считает, что Минские соглашения могут обеспечить урегулирование конфликта, если все подписанты будут в полной мере выполнять свои обязательства.
Однако украинские военные веру в «чудесное» действие этих соглашений давно потеряли.
— Минские договоренности о прекращении огня не действуют, — говорит спикер АТО Леонид Матюхин. — Боевики не придерживались их с самого начала.
По словам Леонида Матюхина, сейчас ситуация в АТО на самом деле критическая. И дело не только в количестве обстрелов, но и в технике, из которой боевики открывают огонь по украинским позициям.
— Боевики используют запрещенное Минскими соглашениями оружие: 152- и 122-миллиметровую артиллерию и минометы 120 калибра, — подчеркивает спикер АТО. — Бывают дни, когда половина обстрелов происходит при помощи такой техники.
Бойцов косит тяжелая артиллерия
В Харьковском областном военном комиссариате подтверждают: больше всего жизней украинских военных на фронте забирает именно тяжелая артиллерия.
— Можно выделить три наиболее распространенные причины гибели украинских военных на фронте, — говорит заместитель областного военного комиссара по работе с личным составом Андрей Семенович. — Больше всего погибших – от минометного обстрела, за ним следуют подрыв на мине или на растяжке, на последнем месте – огнестрельные ранения.
Так, 10 декабря минометный обстрел унес жизни троих военнослужащих-контрактников 92-й отдельной механизированной бригады: Виктора Клименко, Андрея Лелякина и Владимира Шоломинского. Они погибли возле села Красногоровка от запрещенной для использования в АТО, согласно Минским договоренностям, мины 120 калибра. Погибшие харьковчане – родом из Первомайского, Барвенковского и Волчанского районов. Каждому не исполнилось еще сорока лет. У них остались семьи, у двоих – по двое детей. Владимир Шоломинский в своем последнем бою собой прикрыл товарища и спас ему жизнь ценой своей.
Спустя неделю – 18-19 декабря – новые потери, когда боевики под прикрытием тяжелой артиллерии попытались прорваться в районе так называемой Светлодарской дуги.
— Это условная линия между Дебальцевом, которое удерживается проросийскими боевиками и украинскими воеными, — поясняет спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. — Для Украины эта территория очень важна по нескольким причинам: во-первых, там находится водохранилище, и в случае его захвата боевиками есть риск, что без воды останутся близлежащие населенные пункты. Во-вторых, здесь размещена Углегорская ТЭЦ. В случае ее захвата сепаратисты могут обрубить для населения свет. К тому же территорию города они могут использовать как плацдарм для дальнейших военных действий.
— Со стороны боевиков по украинским военным последовали три огнестрельных налета, каждый из них длился от трех до шести часов, — сообщил начальник объединенного оперативного штаба ВСУ генерал-лейтенант Александр Сирский. — Всего по нашим позициям они выпустили 34 снаряда калибра 122 мм и 694 мины калибра 120 и 82 мм.
По его словам, огонь из артиллерии и минометов противник вел из оккупированных населенных пунктов: Калиновки, Углегорска, Дебальцево. Что примечательно, эти районы в соответствии с Минскими соглашениями боевики давно должны были освободить.
В Дергачах объявлен траур
Под обстрелами на Светлогорской дуге, по данным штаба ВСУ, погибли пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть получили ранения и еще десять контужены и травмированы.
Среди погибших – харьковчанин, военнослужащий 54-й бригады, боец группы быстрого реагирования Роман Радивилов из Дергачей. На фронт Роман попал по мобилизации в 2014 году, воевал за донецкий аэропорт, где был контужен, но продолжал служить. Лишь после второй контузии вернулся домой подлечиться, однако затем снова записался в ряды добровольцев. 18 декабря во время массированного артиллерийского обстрела он погиб на высоте «Варяг» на Светлодарской дуге. Похороны Романа состоялись в четверг, 22 декабря. В Дергачах объявлен трехдневный траур.
— За три года войны на передовой погибли 120 бойцов из Харькова и области. Самому юному был 21 год, самому старшему – 57, — констатирует Андрей Семенович.
Судя по данным областного военкомата, ребята погибали практически в равном количестве и в 2014 году (в разгар военных действий), и в 2015-м, и в 2016-м, когда уже действовало так называемое перемирие. Так, в 2014 году погибли около 45 харьковчан, в 2015-м – 40, в 2016-м – 35.
Такая вот непризнанная война: погибшие есть, а войны – нет.
Раненые продолжают поступать
— Сейчас в Харьковском военном госпитале находится около десяти украинских военных, но эта цифра постоянно меняется, — говорит психолог Военно-медицинского клинического центра Северного региона Павел Базиль. — Чаще всего поступают бойцы с осколочными или пулевыми ранениями. Есть также жертвы неосторожного обращения с оружием.