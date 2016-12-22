Когда харьковские тепловики сделают перерасчет 22 декабря 2016 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Ноябрьские платежки вовсе не обрадовали харьковчан, хотя генеральный директор КП «ХТС» Сергей Андреев на прошлой неделе заявлял, что новая методика расчета значительно сократит суммы в квитанциях. Почему так произошло?