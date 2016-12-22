Когда харьковские тепловики сделают перерасчет

Как пояснил тогда Сергей Андреев,
благодаря новой методике расчета стоимости услуг теплоснабжения, сумма за отопление в ноябре для потребителей без счетчиков будет чуть ли вдвое меньше, к тому же в платежке будет перерасчет за октябрь. Например, жильцы однокомнатной квартиры площадью 32 кв. м заплатят за отопление 658 грн. вместо 1076 грн., а двухкомнатной в 52 кв. м — 1070 грн. вместо 1749 грн.
Однако порадоваться снижению цен на тепло харьковчанам было не суждено — в квитанциях за ноябрь по-прежнему значатся баснословные суммы, а о перерасчете за октябрь и речи нет.
– За отопление двухкомнатной квартиры выставили почти 1600 гривен! — говорит харьковчанка Ирина. — Где же обещанное снижение?!
Как объяснили «Вечернему Харькову»
в КП «ХТС», тепловики не успели пересчитать по-новому.
— Постановление Кабмина было принято 30 октября, вступило в силу 9 ноября. К этому времени все платежки уже разносились по домам, — объяснила руководитель пресс-службы КП ХТС Татьяна Чуйкова. — Поэтому либо будут напечатаны новые платежки с перерасчетом (но это маловероятно, поскольку у нас сейчас как раз меняют печатную технику), либо в январе люди получат квитанции с новыми суммами за декабрь и перерасчетом за октябрь и ноябрь.