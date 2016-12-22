Харьков

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Когда харьковские тепловики сделают перерасчет

Когда харьковские тепловики сделают перерасчет
Ноябрьские платежки вовсе не обрадовали харьковчан, хотя генеральный директор КП «ХТС» Сергей Андреев на прошлой неделе заявлял, что новая методика расчета значительно сократит суммы в квитанциях. Почему так произошло?
Как пояснил тогда Сергей Андреев, благодаря новой методике расчета стоимости услуг теплоснабжения, сумма за отопление в ноябре для потребителей без счетчиков будет чуть ли вдвое меньше, к тому же в платежке будет перерасчет за октябрь. Например, жильцы однокомнатной квартиры площадью 32 кв. м заплатят за отопление 658 грн. вместо 1076 грн., а двухкомнатной в 52 кв. м — 1070 грн. вместо 1749 грн.

Однако порадоваться снижению цен на тепло харьковчанам было не суждено — в квитанциях за ноябрь по-прежнему значатся баснословные суммы, а о перерасчете за октябрь и речи нет.

– За отопление двухкомнатной квартиры  выставили почти 1600 гривен! — говорит харьковчанка Ирина. — Где же обещанное снижение?!

Как объяснили «Вечернему Харькову» в КП «ХТС», тепловики не успели пересчитать по-новому.

— Постановление Кабмина было принято 30 октября, вступило в силу 9 ноября. К этому времени все платежки уже разносились по домам, — объяснила руководитель пресс-службы КП ХТС Татьяна Чуйкова. — Поэтому либо будут напечатаны новые платежки с перерасчетом (но это маловероятно, поскольку у нас сейчас как раз меняют печатную технику), либо в январе люди получат квитанции с новыми суммами за декабрь и перерасчетом за октябрь и ноябрь.

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ОН Клиник Харків

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