Типичный ОСМД, или Как избавиться от председателя

От председателя можно избавиться двумя способами

Быть ли тамбуру – решает общее собрание

Подвал – это общая собственность

Магазин – ОСМД не помеха

В доме, где живет Александр Владимирович, ОСМД было создано еще в 2012 году. За это время сменилось несколько председателей, и последний, по словам Александра Владимировича, самовольно занял эту должность – на общем собрании совладельцев его не избирали. И теперь жильцы не знают, как от него избавиться.– Кроме того, согласно Уставу нашего ОСМД, председатель избирается на год и по истечении срока должен отчитаться о своей работе. Этот срок истек еще в сентябре, но отчета предоставлено не было, и должность свою он продолжает занимать, – рассказывает Александр Владимирович. – Как по закону снять председателя с должности, если его работа не нравится жильцам?По словам основателя волонтерского Центра помощи ОСМД и ОСН Сергея Ряполова, самоназначение председателя – это преступление. В этом случае совладельцам нужно обращаться в прокуратуру. Но сначала нужно разобраться, действительно ли он занял эту должность самовольно.– Согласно типовому уставу ОСМД, который принимается совладельцами, председатель избирается правлением ОСМД. То есть на общем собрании они могли за его кандидатуру и не голосовать – возможно, за него проголосовали члены правления (которое избирается общим собранием совладельцев), – поясняет эксперт. – При этом председатель не имеет права подписывать никакие договоры без решения правления. Он выполняет функцию свадебного генерала и рабочей лошадки – выполняет решение правления. Если он самостоятельно подписал договор, по которому правление решения не принимало, – за это ему грозит тюрьма (ст. 364 УК Украины – злоупотребление полномочиями, ст. 366 УК Украины – служебный подлог).Избавиться от председателя, не угодившего жильцам, можно несколькими путями.– Во-первых – через общее собрание. Любые три собственника имеют право инициировать общее собрание, на котором переизбирается правление, которое, в свою очередь, переизберет председателя, – говорит Сергей Ряполов. – Второй вариант – внести изменения в устав ОСМД, прописав в нем, что выборы председателя проходят прямым голосованием только на общем собрании. Для принятия решения достаточно собрать более 50% голосов собственников как жилых, так и нежилых помещений в доме. То есть голоса учитываются не поквартирно, а в процентах – соразмерно площади. Что касается отчетности председателя: вне зависимости от того, как он избирается, – правлением или общим собранием, он обязан отчитываться перед собственниками. Проверка и выражение недоверия председателю, а также инициирование собрания по его переизбранию входит в компетенцию ревизионной комиссии, которая тоже избирается голосованием на общем собрании.Еще одна типичная проблема для ОСМД – оборудование тамбура. В этой ситуации могут оказаться многие, поскольку тамбуры в многоэтажках – распространенное явление, особенно на первом этаже.– Мы живем на первом этаже и решили сделать тамбур, поскольку коридор облюбовали бомжи. Чтобы изолироваться от незваных гостей, а заодно сократить теплопотери, отгородили расширитель от общего коридора дверью, – рассказывает Александр Владимирович. – Однако новый председатель ОСМД заявил, что мы захватили общую собственность совладельцев дома, пригрозив: либо снимайте дверь, либо выкупайте квадратные метры тамбура (по 700 долларов за кв. м), иначе подаст в суд. Платить я отказался, и 21 декабря будет первое заседание суда.По словам Сергея Ряполова, вопрос с тамбурами относится к хозяйственной деятельности ОСМД. А вопросы по поводу имущественных и финансовых прав совладельцев -- компетенция исключительно общего собрания, а не председателя.– Председатель должен созвать общее собрание, на котором вопрос по поводу тамбура будет вынесен на голосование, – поясняет эксперт. – В тамбурах могут находиться точки общего освещения, канализационные стояки, электросчетчики. Как обеспечить к ним беспрепятственный доступ для контроля, а также ликвидации аварийных ситуаций, если тамбур будет приватизирован? Тогда нужно менять план, разводку сетей и т. д. А если хозяин выкупает тамбур – кому он должен заплатить? ОСМД не может быть финансовым получателем, потому что это обслуживающая организация, а не балансодержатель дома. Даже если придется платить – деньги должны быть распределены между жильцами равномерно. Но в любом случае такое решение председатель принимать не может, его требования можно расценить как вымогательство.Более того, если иск председатель подал от имени ОСМД – то он, по мнению Сергея Ряполова, совершил должностное преступление, поскольку опять-таки этот финансовый вопрос он не решил на общем собрании.– Он лично имеет право обратиться в суд как собственник по поводу того, что была нарушена общая собственность. Но в этом случае все, что он может требовать, – открыть доступ, но никак не выкупать квадратные метры, – говорит эксперт.А как быть с подвалами? Кому они принадлежат? По словам Сергея Ряполова – это довольно распространенное явление, когда председатели либо управляющие ОСМД непонятно каким образом «приватизируют» подвалы, устраивая там свой бизнес. Происходит это потому, что ни прокуратура, ни налоговая без чьего-либо заявления не интересуются ОСМД.– Владельцы квартир многоквартирного дома или общежития являются совладельцами всех подвалов, чердаков, лестничных клеток и лифтов, – подчеркивает эксперт. – Поэтому председатель не имеет права выкупать подвальное помещение. Совладельцам дома нужно обратиться с заявлением в прокуратуру. В нашем Центре помощи ОСМД и ОСН мы поможем юридически правильно оформить обращение.А вот в доме, где проживает харьковчанка Софья Павловна, только планируют создать ОСМД.– Но возможно ли это, если весь первый этаж у нас занимают магазины, которые против объединения? – переживает женщина.Возможно, говорит Сергей Ряполов, если наберется достаточное количество голосов.– При создании в таком доме ОСМД владельцы магазинов (парикмахерских, частных стоматкабинетов и т.д.) тоже становятся сособственниками. Неважно, жилое это помещение или нежилое, – говорит эксперт. – От юрлица в собрании участвует официальный представитель, голосуя квадратными метрами, которыми владеет юрлицо. Даже если владельцы магазина против создания в доме ОСМД – им придется подчиниться большинству. И если для отдельно взятой квартиры нельзя увеличить плату за содержание дома, то для нежилой недвижимости можно установить больший коэффициент в связи с тем, что туда ежедневно ходят посетители.