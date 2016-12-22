Харьковчанки не устояли перед «Динамо»-машиной

В очередном матче чемпионата Украины в женской Суперлиге харьковская команда БК «ХАИ» принимала в своем вузовском спортзале столичное «Динамо-НПУ» и уступила киевлянкам — 54:68.



Первая половина встречи протекала в равной борьбе. На исходе первых пяти минут харьковчанки вели — 8:7, но концовку первой четверти лучше провели гости и выиграли период — 12:17. Однако к «экватору» второго периода баскетболистки Национального аэрокосмического университета почти догнали соперниц — 22:23, а когда команды ушли на большой перерыв, на табло горели цифры 30:30.Увы, третью четверть подопечные Элеоноры Чек провалили: у них практически ничего не выходило в атаке, тогда как киевлянки попадали в кольцо с любых позиций. На 25-й минуте БК «ХАИ» проигрывал — 33:43, а завершилась третья четверть со счетом 40:54. Заключительный период прошел в равной борьбе. На 35-й минуте харьковчанки смогли сократить отставание наполовину — 51:58, но в итоге заключительная десятиминутка завершилась вничью — 14:14. Финальная сирена зафиксировала поражение хозяек площадки — 54:68. Самым результативным игроком в этой встрече стала динамовка Алла Галецкая, которая принесла своей команде 20 очков. В составе БК «ХАИ» Наталия Покровенко набрала 17 очков.С 13 очками после 10 матчей харьковчанки занимают седьмое место. Теперь баскетболистки «ХАИ» выйдут на площадку уже в 2017 году. 9 января в Ровно они сыграют с местной командой «Созвездие-ОСДЮШОР», а 10 января в Виннице соперниками харьковчанок станут «Винницкие Молнии». 14 и 15 января дома харьковские девчата встретятся с двумя столичными командами — «Авангардом» и «Тим-СКУФом».