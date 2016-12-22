Когда может уволиться «бессрочный» контрактник

Действительно, ВР разрешила «бессрочным» контрактникам увольняться после двух лет службы. По информации Минсоцполитики, 20 ноября Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект № 5337 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка прохождения военной службы».
Таким образом, право на увольнение с военной службы получат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации, и прослужившие не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, а также заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужившие не менее 24 месяцев.
В законопроекте говорится, что увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется по желанию военного в сроки и в объемах, определенных центральными органами исполнительной власти, которые осуществляют руководство воинскими формированиями, не позднее одного года со дня вступления в силу этого закона.