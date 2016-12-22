Когда может уволиться «бессрочный» контрактник

Мой сын подписал «бессрочный» контракт — до завершения особого периода. Я слышала, что теперь он может уволиться с военной службы, не дожидаясь окончания АТО. Это правда?

Лариса Марковна

Действительно, ВР разрешила «бессрочным» контрактникам увольняться после двух лет службы. По информации Минсоцполитики, 20 ноября Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект № 5337 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка прохождения военной службы».Таким образом, право на увольнение с военной службы получат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации, и прослужившие не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, а также заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужившие не менее 24 месяцев.В законопроекте говорится, что увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется по желанию военного в сроки и в объемах, определенных центральными органами исполнительной власти, которые осуществляют руководство воинскими формированиями, не позднее одного года со дня вступления в силу этого закона.