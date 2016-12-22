Общество

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Из паспортов убрали отметку о разводе

Из паспортов убрали отметку о разводе
Дамы будьте бдительны: есть ли у мужчины жена либо же он разведен — по паспорту теперь это определить невозможно.
Отметки о заключении и расторжении брака в этом документе отменили.

Как рассказала ведущий специалист Киевского районного в Харькове отдела госрегистрации актов гражданского состояния ГТУ юстиции в Харьковской области Лариса Иванюк, с 1 октября 2016 года отметки о браке и его расторжения в паспортах граждан Украины не проставляются.

— Не будет делаться отметка с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения второго из супругов, места и даты данной регистрации, — уточнила она. — Также не будет проставляться отметка о расторжении брака в паспортах, с указанием фамилии, имени и отчества лица, с которым расторгнут брак. Причем — как в случае расторжения брака на основании решения суда, так и в случае  расторжения брака в органах ГРАГС.

Кроме того, если раньше свидетельство о заключении брака выдавалось одно на двоих супругов, то теперь каждый из супругов может получить на руки свое свидетельство.

— Эти свидетельства заменят все прочие доказательства заключения брачного союза между молодоженами, — поясняет специалист. — Эти изменения Рада приняла в рамках либерализации Европейским Союзом визового режима с Украиной. В иностранные паспорта штампы о браке не ставятся ни в каких странах. Ведь паспорт — это документ, удостоверяющий личность, а не идентифицирующий семейное положение. То, что вы состоите в браке, будет подтверждать свидетельство о браке.

А еще новация исключит возможность двоеженства.

— Нередко были случаи, когда люди «теряли» паспорта, и потом повторно вступали в брак в другом городе, — говорит Лариса Иванюк. — Сейчас это будет невозможно сделать, потому что все данные будут храниться в Госреестре актов гражданского состояния граждан, и РАГС в любом городе Украины может проверить данные в базе. Так что, по сути, штамп в паспорте и не нужен. 

По словам Ларисы Иванюк, харьковчане восприняли нововведение неоднозначно.

— Кто с юмором, а кто как личную трагедию, — говорит она. — Парни, например, довольны, что паспорт остался чистым, а вот консервативно воспитанные невесты расстроились. Не по душе пришлась новация и тем, кто, имея в паспорте штамп о заключении брака, сейчас разводится. Печать-то о расторжении уже не ставится, а посему штамп о браке в паспорте у них ничем не перекрывается.

Новация действует в связи со вступлением в силу с 1 октября 2016 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украина, удостоверяющих личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины» № 1474-VIII.

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