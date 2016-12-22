Из паспортов убрали отметку о разводе

Дамы будьте бдительны: есть ли у мужчины жена либо же он разведен — по паспорту теперь это определить невозможно.

Отметки о заключении и расторжении брака в этом документе отменили.Как рассказала ведущий специалист Киевского районного в Харькове отдела госрегистрации актов гражданского состояния ГТУ юстиции в Харьковской области Лариса Иванюк, с 1 октября 2016 года отметки о браке и его расторжения в паспортах граждан Украины не проставляются.— Не будет делаться отметка с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения второго из супругов, места и даты данной регистрации, — уточнила она. — Также не будет проставляться отметка о расторжении брака в паспортах, с указанием фамилии, имени и отчества лица, с которым расторгнут брак. Причем — как в случае расторжения брака на основании решения суда, так и в случае расторжения брака в органах ГРАГС.Кроме того, если раньше свидетельство о заключении брака выдавалось одно на двоих супругов, то теперь каждый из супругов может получить на руки свое свидетельство.— Эти свидетельства заменят все прочие доказательства заключения брачного союза между молодоженами, — поясняет специалист. — Эти изменения Рада приняла в рамках либерализации Европейским Союзом визового режима с Украиной. В иностранные паспорта штампы о браке не ставятся ни в каких странах. Ведь паспорт — это документ, удостоверяющий личность, а не идентифицирующий семейное положение. То, что вы состоите в браке, будет подтверждать свидетельство о браке.А еще новация исключит возможность двоеженства.— Нередко были случаи, когда люди «теряли» паспорта, и потом повторно вступали в брак в другом городе, — говорит Лариса Иванюк. — Сейчас это будет невозможно сделать, потому что все данные будут храниться в Госреестре актов гражданского состояния граждан, и РАГС в любом городе Украины может проверить данные в базе. Так что, по сути, штамп в паспорте и не нужен.По словам Ларисы Иванюк, харьковчане восприняли нововведение неоднозначно.— Кто с юмором, а кто как личную трагедию, — говорит она. — Парни, например, довольны, что паспорт остался чистым, а вот консервативно воспитанные невесты расстроились. Не по душе пришлась новация и тем, кто, имея в паспорте штамп о заключении брака, сейчас разводится. Печать-то о расторжении уже не ставится, а посему штамп о браке в паспорте у них ничем не перекрывается.Новация действует в связи со вступлением в силу с 1 октября 2016 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украина, удостоверяющих личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины» № 1474-VIII.