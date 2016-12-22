Общество

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Пенитенциарии поздравили ребятишек с Днем Николая

Пенитенциарии поздравили ребятишек с Днем Николая
Сотрудники колоний Харьковской области нанесли визиты  маленьким подшефным, чтобы поздравить с Днем святого Николая. Пенитенциарии тоже не остались без подарков.  

19 декабря сотрудники Качановской исправительной колонии (№54) посетили своих подшефных – Харьковский областной приют для детей. Ребятня искренне отблагодарила Качановскую исправительную колонию за поздравление с Днем святого Николая – дети подарили гостям праздничный концерт. Начальник колонии Андрей Явтушенко пожелал детям и воспитателям крепкого здоровья и осуществления заветных желаний.

Как сообщили в пресс-службе Управления государственной пенитенциарной службы Украины в  Харьковской области, все праздничные дни пенитенциарии наведываются в гости к детям с поздравлениями и подарками, а воспитатели приюта приглашают персонал колонии на детские спектакли.

Сотрудники Темновской исправительной колонии (№100) поздравили с Днем cвятого Николая воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей «Гармония» и подарили им сладкие подарки. Дети радушно встретили гостей и устроили для них театральное представление. Это не первый визит пенитенциариев в центр «Гармония». По мнению руководства Темновской колонии, подобные мероприятия очень важны для поддержки детей, лишенных родительской заботы.

А руководство Холодногорской исправительной колонии (№18) приветствовало  детей специализированного учебно-воспитательного комплекса I-II ступеней №2. Сотрудники колонии поздравили детей с Днем святого Николая и вручили желанные подарки: развивающие сенсорные устройства, игрушки и сладости. Малыши были очень рады и отблагодарили гостей улыбками и песнями. Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин пожелал и воспитателям, и детям, чтобы в новом году каждый день дарил им добро.

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