Пенитенциарии поздравили ребятишек с Днем Николая

Сотрудники колоний Харьковской области нанесли визиты маленьким подшефным, чтобы поздравить с Днем святого Николая. Пенитенциарии тоже не остались без подарков.





19 декабря сотрудники Качановской исправительной колонии (№54) посетили своих подшефных – Харьковский областной приют для детей. Ребятня искренне отблагодарила Качановскую исправительную колонию за поздравление с Днем святого Николая – дети подарили гостям праздничный концерт. Начальник колонии Андрей Явтушенко пожелал детям и воспитателям крепкого здоровья и осуществления заветных желаний.Как сообщили в пресс-службе Управления государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, все праздничные дни пенитенциарии наведываются в гости к детям с поздравлениями и подарками, а воспитатели приюта приглашают персонал колонии на детские спектакли.Сотрудники Темновской исправительной колонии (№100) поздравили с Днем cвятого Николая воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей «Гармония» и подарили им сладкие подарки. Дети радушно встретили гостей и устроили для них театральное представление. Это не первый визит пенитенциариев в центр «Гармония». По мнению руководства Темновской колонии, подобные мероприятия очень важны для поддержки детей, лишенных родительской заботы.А руководство Холодногорской исправительной колонии (№18) приветствовало детей специализированного учебно-воспитательного комплекса I-II ступеней №2. Сотрудники колонии поздравили детей с Днем святого Николая и вручили желанные подарки: развивающие сенсорные устройства, игрушки и сладости. Малыши были очень рады и отблагодарили гостей улыбками и песнями. Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин пожелал и воспитателям, и детям, чтобы в новом году каждый день дарил им добро.