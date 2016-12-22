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Главные награды турнира остались в Харькове

Главные награды турнира остались в Харькове
В открытом турнире «Дети Украины», посвященном 25-летию Федерации тхэквондо (ВТФ) Украины, главные награды завоевали харьковчане.
Восемнадцатые по счету соревнования проходили на доянгах Дворца игровых видов спорта «Локомотив».

На церемонии торжественного открытия соревнований президент Федерации Лесик Саманджия и почетные гости турнира — представители Министерства молодежи и спорта Украины, областной госадминистрации и харьковской мэрии — вручили членам ФТУ и представителям СМИ благодарности за весомый вклад в развитие украинского олимпийского тхэквондо и наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам года. Лучшей спортсменкой года стала киевлянка Ирина Ромолданова — чемпионка Европы 2016 года среди взрослых, лучшим спортсменом признали харьковчанина Константина Костеневича — серебряного призера чемпионата мира среди юниоров, бронзового призера молодежного чемпионата Европы. Лучшими тренерами года стали их наставники Олег Нам и Виктор Шевченко.

В турнире участвовали около 700 спортсменов из 18 областей Украины и Киева. В течение двух соревновательных дней были разыграны медали в пяти возрастных категориях: дети (2009–2010 г. р.), младшие юноши (2007–2008 г. р.), юноши (2005–2006 г. р.), кадеты (2002–2004 г. р.) и юниоры (1999–2001 г. р.).

В медальном зачете безоговорочную победу одержала команда харьковской КДЮСШ № 2, спортсмены которой завоевали 19 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых медалей. Спортсмены этой спортивной школы победили в командном зачете и среди юношей, и среди девушек. Среди команд юношей на пьедестал почета также поднялась команда еще одной харьковской КДЮСШ — № 8, занявшая третье место. А лучшим тренером по итогам турнира стал Андрей Долгополов, воспитанники которого, представляющие харьковскую КДЮСШ №2, стали обладателями 7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых наград.

— Главное — не количество, а качество этих кубков. Спортсмены показывают результат, а значит — растут, развиваются и уверенно идут к нашей главной цели — участию в Олимпийских играх. Такие турниры, как «Дети Украины», — это хорошее подспорье и основа для подрастающего поколения. Ребята на таких турнирах действительно набираются хорошего опыта, который может пригодиться в дальнейшем нашим будущим чемпионам, — отметил тренер Андрей Долгополов.

Итоги соревнований подвел Лесик Саманджия.

— Спортсмены из харьковской КДЮСШ №2 еще раз доказали, что они — сильный сплоченный коллектив, — сказал президент федерации. — На турнире была хорошая конкуренция, ребята сражались до последнего, никто себя не жалел. Все бои были очень интересные, особенно среди самых юных участников. Душа радуется! Думаю, что 18-й турнир «Дети Украины» успешно состоялся и прошел на хорошем организационном уровне. Мы на высокой ноте подвели итог года и завершили календарные соревнования.

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