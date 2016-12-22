Будут ли снижены нормы потребления воды 22 декабря 2016 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В Харькове уже давно говорят о намерении снизить нормы потребления воды, которые являются чуть ли ни самыми высокими в Украине. Сдвинулись ли дело с мертвой точки или дальше разговоров не пошло?

Константин Эдуардович