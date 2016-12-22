Будут ли снижены нормы потребления воды

Действительно, в 2016 году в Харькове была проведена работа по приведению в соответствие существующих и фактических норм водопотребления в жилых домах коммунальной формы собственности. В горсовете была создана специальная комиссия, которая занималась пересчетом ежемесячной нормы водопотребления.
Как заявил 21 декабря во время сессии городского совета Харьковский городской голова Геннадий Кернес, нормы потребления воды для харьковчан
с 8,1 куб. м до 6,9 куб. м на человека в месяц планируют снизить уже на следующей неделе. 27 декабря это решение планируется вынести на рассмотрение исполкома.
— Если перевести эти цифры в денежный эквивалент, то экономия составит до 15 гривен для каждого проживающего человека в квартире. Если прибавить к этому услугу по водоотведению, то после 1 января 2017 года, когда новые нормы потребления будут воплощены в жизнь, каждый человек сможет сэкономить от 18 до 20 гривен в месяц, — обнадежил мэр.